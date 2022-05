Espetáculo MudaMundo leva cultura para para crianças da rede pública

"A gente entendeu que além dos livros, seria bem bacana termos um momento lúdico para chamar a atenção sobre os temas trabalhados e para que também funcionasse como mais um elemento estimulador para o professor, pois as crianças saem do teatro com vontade de conhecer mais histórias desse menino João, desse menino cheio de ideias para mudar o mundo", declara Cristiane.

Em 2007, o teatro foi introduzido entre as iniciativas do projeto. Pensado como um momento de sensibilização para as crianças, as apresentações, encenadas pelo grupo Real Fantasia, unem recursos lúdicos e criativos, contando as histórias de João, acompanhadas de músicas compostas especialmente para o MudaMundo.

A parceria com Caio Riter, em 2016, foi realizada em comemoração aos 10 anos de projeto. O autor gaúcho é reconhecido na literatura infanto juvenil, autor de obras como "O rapaz que não era de Liverpool" e "Sete patinhos na lagoa". Ele também é vencedor de diversos prêmios literários como Açorianos, 1º Barco a Vapor, Ages - Livro do ano, Orígenes Lessa, Ofélia Fontes, além do Selo Altamente Recomendável da FNLIJ.

"Na época, ainda era muito pequeno o número de títulos de literatura infanto juvenil que traziam heróis, príncipes e princesas negros ou indígenas. Então nós entendemos que era muito importante que as crianças se identificassem positivamente", lembra Cristiane. A partir disso, foi criada a primeira série de histórias, com acréscimos em 2011 e em 2016 contando com a contribuição do escritor Caio Riter. Nessas histórias, João e seus amigos tentam mudar a realidade em situações de preconceito, de desrespeito, de falta de cuidado com o meio ambiente.

O projeto foi se concretizar em 2006, com a criação de histórias infantis. O protagonista dessas histórias, João, é apresentado como um menino negro, cheio de ideias para mudar o mundo. A escolha para o personagem principal foi um fator bastante pensado no período de idealização, segundo Cristiane Ostermann, a coordenadora do projeto.

Voltado para o resgate de valores em sala de aula, o projeto MudaMundo foi idealizado no ano de 2004, a partir de um exercício que propunha transpor os princípios pregados pela Responsabilidade Social Empresarial (RSE) para o universo infantil. No conceito da RSE, é esperado que a empresa mantenha um relacionamento ético e transparente com todos os seus públicos interessados. Da mesma forma, o projeto busca, a partir de diferentes abordagens, contribuir para que crianças possam agir com ética e transparência, em relação aos seus públicos, quais sejam a família, a escola, o bairro e o meio ambiente.

O projeto MudaMundo realiza até esta terça-feira (31) a sua temporada de apresentações teatrais em escolas de Porto Alegre. A iniciativa conta com 13 sessões de teatro para crianças, encenadas pelo grupo mineiro Real Fantasia, em diversas escolas da rede pública. Também foram distribuídos 18 mil livros da série MudaMundo, de autoria do escritor gaúcho Caio Riter, para as bibliotecas de 213 escolas de Porto Alegre, além de 840 cadernos com sugestões de atividades para o professor e oficinas de sensibilização.

Para além da literatura e do teatro

Fora os livros distribuídos e os espetáculos teatrais, o MudaMundo oferece atividades voltadas exclusivamente para os professores. As oficinas realizadas pelo projeto, acontecem de forma presencial nos municípios agendados e buscam guiar o educador a uma reflexão a respeito da situação da infância, da educação e do papel do professor na sociedade atual brasileira.

Além disso, durante a pandemia, foi criado o MudaMundo Tamo Junto, constituído por entrevistas e uma série de entrevistas com professores de vários lugares do Brasil. Inicialmente, a iniciativa procurou oferecer aos educadores um espaço de acolhimento, além de compartilhar práticas inovadoras de como manter o vínculo com os alunos, sobre o que fazer durante a pandemia, posteriormente avançando para temas como práticas anti racistas e como formar leitores na escola. Essas entrevistas são publicadas semanalmente nas redes sociais e no canal do YouTube do projeto.

Para a realização de suas atividades em diversos municípios, o MudaMundo conta com o apoio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. Também recebe o apoio de diversos patrocinadores, dentre eles CNH Industrial New Holland, InBetta, Randon e Lojas Quero Quero. Em suas apresentações em Porto Alegre, o projeto contou com a empresa alimentícia Alibem, fundada no ano de 2000, no Rio Grande do Sul, e considerada a 2ª maior empresa de suínos no estado gaúcho.

Ainda que encerrando a sua temporada de apresentações em Porto Alegre, nessa terça-feira. O MudaMundo levará suas atividades para Caxias do Sul, nos dias 1, 2 e 3 de junho, e posteriormente, de 6 a 10, para Lajes (SC). Depois disso, o projeto retorna para Porto Alegre, entre os dias 20 e 24, para uma segunda temporada de espetáculos.