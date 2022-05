Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Quais princípios guiam as pessoas bem-sucedidas em sua jornada? Essa é a questão explorada pelo autor Felipe Miranda, no livro “O Filho Rico: 11 lições para a riqueza e o sucesso''. Vindo de uma família empobrecida por uma falência, o fundador da Empiricus e sócio do BTG Pactual, construiu seu próprio percurso, através de erros e tentativas, acumulando fortuna e experiência ao longo dos últimos 15 anos. Escrito ao lado do jornalista Ricardo Mioto, o livro mostra de forma leve e divertida que o melhor caminho para o sucesso e a riqueza é o desenvolvimento da mentalidade correta, da inteligência emocional e da autoanálise. A saúde física e mental, como a qualidade do sono e a alimentação saudável, também devem receber atenção daqueles que querem enriquecer tanto sua conta bancária quanto suas relações pessoais. A partir das próprias histórias e de curiosidades sobre figuras diversas como George Soros, Mick Jagger, Bernardinho e Buzz Lightyear, a obra refuta clichês e recomenda caminhos para o sucesso, de forma a aprender com o fracasso. As 11 lições que Felipe escreveu pensando em seus filhos, vão servir como um mapa para conduzir o leitor à satisfação de todo o seu potencial. O Filho Rico: 11 lições para a riqueza e o sucesso; Felipe Miranda e Ricardo Mioto; Editora Intrínseca; 208 páginas; R$ 37,42; disponível em versão digital.

Oratória

Fabiana Damian Símbolo de poder e domínio, a oratória é importante em qualquer campo. Argumentar e defender com clareza suas ideias é a chave do sucesso em todas as áreas. Em "Ouse Argumentar - Comunicação assertiva para sua voz ser ouvida", a empreendedora Maytê Carvalho convida o leitor a cometer a ousadia de argumentar e expressar opiniões, usando a potência das palavras para conquistar o que deseja na vida pessoal e profissional. Como defender uma ideia no ambiente corporativo de forma convincente? Através de exercícios práticos e frameworks, o livro, que conta com prefácio de Leandro Karnal, ensina como se expressar com autenticidade e irreverência. As reflexões reforçam a importância de defender seu ponto de vista de forma lógica e assertiva em um mundo em que muitos se pautam nos achismos. De grandes líderes como Martin Luther King, Mandela, Michele Obama, Greta Thunberg, a influenciadores digitais que mobilizam milhares de pessoas nas redes sociais, quem domina o poder da fala e exerce a capacidade retórica é capaz de definir o destino de sua vida e da comunidade em que está inserido. Ouse Argumentar é um guia sobre a arte de se expressar e de elaborar falas públicas, no mundo real ou virtual. Ouse argumentar: Comunicação assertiva para sua voz ser ouvida; Editora Planeta; 192 páginas; R$ 49,90; disponível em versão digital.

Futuro

