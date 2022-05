Igualdade e transparência na contratação de estagiários

Uma quantidade crescente de prefeituras, câmaras de vereadores, autarquias e outros órgãos públicos têm priorizado seleções públicas para recrutar estagiários. Processos transparentes e que possibilitam condições igualitárias de concorrência entre estudantes, as seleções podem ser realizadas de diferentes maneiras, conforme a necessidade de cada órgão público.

No Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS), os Processos Seletivos Públicos de Estagiários podem ocorrer de três formas: presencial (em um formato semelhante ao concurso público, com realização de provas em sala de aula, preenchimento de folha de respostas e, posteriormente, divulgação de gabarito); em prova on-line, na qual o estudante acessa área exclusiva em site e responde às questões, ou ainda por sorteio. Neste terceiro caso, a lista de candidatos inscritos é submetida a uma classe do sistema Java que vai classificar os candidatos de forma randômica e aleatória.

Em todos os casos, há suporte do CIEE-RS para realização de edital, link de inscrições no portal e elaboração de prova com questões inéditas, e os estudantes são isentos de taxa de inscrição ou de quaisquer cobranças para realização das provas.

A importância em realizar seleções públicas para estagiários está em trazer mais transparência e justiça ao processo, além de aumentarem as chances de o órgão público encontrar os estudantes mais preparados.

É para reforçar esta mensagem que o CIEE-RS lança, a partir de maio, uma campanha estadual para incentivar gestores públicos a priorizarem os processos seletivos públicos para o preenchimento de vagas de estágio. O objetivo é conscientizar a sociedade das vantagens em realizar processos seletivos bem estruturados, com editais públicos e regras claras.

É pela mesma razão que o Ministério Público do Trabalho (MPT) tem orientado prefeituras, câmaras dos vereadores e entidades de classe como conselhos sindicatos a realizarem seleções públicas para estagiários. Trata-se de uma causa que beneficia a qualidade do serviço público e gera transparência e oportunidades iguais aos estudantes.