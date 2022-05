Empreendendo

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

No mundo dinâmico e complexo em que vivemos, é importante evitar cair em falsas metáforas. Neste sentido, no livro "Plano de negócios passo a passo", Adonai José Lacruz mostra um roteiro singular para compreender os fatores que facilitam e dificultam a transformação de ideias em empreendimentos. Aqui o autor não só nos mostra como o sucesso de um empreendimento depende do movimento em unir pensamento estruturado de planejamento (eficiência das operações) a uma perspectiva cisterna do plano (questão socioambiental), como nos orienta sobre cada passo do caminho para transformar sonhos em negócios viáveis e lucrativos. O leitor tem em mãos um material completo e pautado na vivência de Lacruz como administrador em décadas de atuação. Trata-se de um passo a passo fundamental a todo empreendedor que deseja ter sucesso, com um conteúdo que aborda desde o planejamento básico e análises prévias fundamentais, estratégias de custo, precificação, marketing e a própria condução do negócio, até questões contemporâneas relacionadas à tecnologia, ao meio ambiente e à sustentabilidade. Sonhar é apenas o primeiro passo. Mas, neste livro, Adonai José Lacruz oferece insumos para que, muito além deste primeiro passo, o empreendedor possa trilhar de forma planejada, e com muito mais chances de êxito, sua jornada de sucesso.

Plano de Negócios Passo a Passo; Adonai José Lacruz; Editora Alta Books; 204 páginas; R$ 54,90; disponível em versão digital.

Novo

O líder do futuro - livro

/CULTRIX/DIVULGAÇÃO/JC

Como saber o que será necessário e o que deve ser descartado para se ter sucesso? Será que o líder da próxima década será diferente do líder de hoje? São duas perguntas que Jacob Morgan procura explorar em seu livro "O Líder do Futuro''. Ele entrevistou pessoalmente mais de 140 CEOs de empresas como Unilever, Mastercard, Best Buy, Oracle, Verizon, Audi e muitas outras. Jacob também recorreu ao Linkedin para pesquisar quase 14 mil de seus membros em todo o mundo. Isso levou a uma precisa imagem global da liderança e a uma comparação chocante entre os níveis de antiguidade dos funcionários. Ao contrário dos livros de liderança que se concentram nas tendências atuais, este valioso trabalho se apoia em uma pesquisa abrangente, de alcance inédito, com citações diretas e insights dos principais líderes empresariais do mundo. O resultado? Uma grande variedade de ideias e conselhos a que os líderes podem recorrer para se prepararem para a próxima década e para o que vem depois dela. O sucesso de hoje não garante o sucesso de amanhã. Muitos líderes já perceberam os sinais dos tempos. Indústrias, mercados e negócios estão mudando mais rapidamente que nunca. Isso significa que, nas próximas décadas, nossas organizações parecerão essencialmente diferentes do que são hoje. É por essa razão que precisamos de um novo tipo de líder no comando. O líder do futuro: 9 notáveis habilidades e mindsets para ter sucesso na próxima década; Jacob Morgan; Editora Cultrix; 296 páginas; R$ 46,90; disponível em versão digital.

Inspiração

o poder milagroso - livro

/EDITORA BEST SELLER/DIVULGAÇÃO/JC