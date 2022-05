Investimento

Em "A lei de potência: Capital de Risco e a Criação do Novo Futuro", o jornalista Sebastian Mallaby faz uma incursão profunda na indústria do capital de risco para esclarecer o papel que a aleatoriedade exerce nas escolhas dos investidores. Inserindo-se nos bastidores desse mundo exclusivo, o autor revela a história de alguns dos triunfos mais emblemáticos e dos desastres mais infames do Vale do Silício o pouco convencional nascimento da Apple, o carro elétrico de Elon Musk e até a avalanche de dinheiro que estimulou a postura de empresas como a WeWork e a Uber.

É parte da natureza do jogo do capital de risco que a maioria das tentativas falhem. No entanto, os poucos investimentos bem-sucedidos atingem números tão altos que mais do que compensam todas as perdas. Para o autor, essa desproporção extrema entre sucesso e fracasso é a lei de potência responsável por impulsionar todo esse campo, desde startups até as grandes empresas do Vale do Silício e do setor de tecnologia em geral.

Nesta obra, ao acompanhar esses investidores de risco na busca pela próxima grande inovação, Mallaby explora o equilíbrio necessário entre intuição e dados para alcançar êxito nos investimentos e evidencia que o futuro não é uma questão de mera previsão: precisa ser desbravado.



A lei de potência: Capital de Risco e a Criação do Novo Futuro; Sebastian Mallaby; Editora Intrínseca; 608 páginas; R$ 129,90; disponível em versão digital.