O antigo e o moderno juntos: retrofit se consolida na construção civil

O termo não é novo – empregado há muitos anos no setor industrial, o retrofit faz aquilo que indica a tradução da palavra do inglês para o português: dar nova forma a algo antigo. Incorporado pela construção civil inicialmente na Europa, o conceito tem uma pegada sustentável e explica o trabalho que recupera edificações já existentes ao invés de demolir a estrutura para recomeçar a obra do zero. No Brasil, a técnica ganhou adeptos nos anos mais recentes e agora está na mira das prefeituras de capitais que querem atrair investimentos e novos moradores para os centros históricos – a aposta é conceder incentivos para recuperar prédios subutilizados nessas regiões. É o caso do Cais Rooftop, no Centro Histórico da Capital (foto), em frente aos armazéns do Cais Mauá.

O conceito de retrofit popularizado no meio da construção civil se diferencia da simples reforma (que não tem como premissa preservar a memória do local) e do restauro (preservação da memória que tem como um dos pilares priorizar a originalidade dos materiais). Embora não tenha uma definição arbitrária, as referências recorrentes apontam o retrofit como uma espécie de combinação dessas práticas: o respeito à memória sem as restrições aplicadas ao patrimônio tombado. É uma ressignificação daquela construção.