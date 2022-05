Conexões que movem futuros

A transformação digital experimentada pelo Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) nos últimos anos, acelerada com a pandemia, inspirou a instituição a lançar um novo posicionamento, renovando os canais de acesso e contato junto a estudantes, aprendizes, estagiários, instituições de ensino e empresas.

Com a marca “Conexões de Trabalho Movem Futuros”, o posicionamento será compartilhadocom a sociedade nos próximos dias. Ele traz a mensagem de “Unir Ideias” e apresenta o potencial gigantesco que a colaboração tem de melhorar o mundo. As ações de comunicação e a identidade visual priorizam o espírito colaborativo e as conexões, que sempre marcaram a trajetória do CIEE-RS e agora têm sido ressignificados pelas novas tecnologias.

Na prática, as ações do CIEE-RS ganharão uma linguagem mais acessível e propositiva, os processos envolvendo públicos parceiros serão simplificados e haverá mais espaço para incorporação ágil de tendências e novidades no dia a dia da instituição. Os efeitos práticos esperados são reafirmar o protagonismo do CIEE-RS como agregador de parceiros e gerador de oportunidades aos jovens, a partir da ampliação da base de empresas, de vagas e de candidatos qualificados.

A novidade também será percebida pelos estudantes que se candidatam a vagas para estágios e, em breve, na Aprendizagem. O público terá uma plataforma mais intuitiva e eficiente para conhecer e concorrer às oportunidades. Para as empresas, ficará ainda mais simples lançar novas vagas no sistema e acompanhar o andamento do processo seletivo. Além disso, os estudantes terão a sua disposição uma avaliação de perfil gamificada. Com isso, as chances de ingressarem no mercado de trabalho aumentarão – assim como a qualidade do seu trabalho nas empresas.

