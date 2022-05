28ª Fenadoce tem como foco a superação em 2022

A 28ª edição da Feira Nacional do Doce (Fenadoce), de Pelotas, é organizada em meio a uma atmosfera de otimismo e de um sentimento de superação, depois de uma ausência de dois anos por causa da pandemia. Neste ano, o evento será realizado de 3 a 19 de junho e manterá a sua mesma estrutura nos pavilhões do Centro de Eventos do município.

De acordo com o conselheiro-gestor Enio Ferreira, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas (CDL), entidade organizadora do evento, há uma grande expectativa do público, assim como da economia regional. "Nós estamos trabalhando confiantes de que a Fenadoce não se resume só aos negócios."

O conselheiro-gestor cita que as pessoas têm muitas emoções represadas e estão aguardando o momento de estarem no evento. "É um desejo de reencontrar com a própria história. É justamente por isso que o tema deste ano será 'Doces (re)encontros'. Os negócios, sem dúvida, serão consequências dessa afetividade", destaca.

Em 2019, o evento recebeu, nos seus 19 dias de atividades, 246 mil visitantes e contabilizou um volume de mais de 1,3 milhão de doces vendidos. Segundo Ferreira, existe uma expectativa de bater esses números. "Consideramos que a 28ª Fenadoce será uma edição histórica de qualquer forma, pois realizar um evento como este, após uma pandemia que causou graves crises é sinônimo de superação..

Ferreira comenta que a economia ainda vive um momento de recuperação, e deve-se considerar isso, mas, ele tem a certeza de que o turismo, o setor hoteleiro e o gastronômico de Pelotas já estão sendo impulsionados desde o anúncio da confirmação da 28ª Fenadoce. No evento anterior, os doces mais vendidos foram o quindim, bombom de morango e o bem-casado.

O conselheiro-gestor informa que, neste ano, haverá mais uma vez, a realização da "Fenadoce Cultural" com apresentações artístico-culturais e valorização sobretudo dos artistas da região. Ferreira diz que a programação está sendo finalizada para preencher os palcos na praça de alimentação, palco principal, "Cidade do Doce" e "Estância Princesa do Sul". "Na Fenashow, teremos três shows nacionais e além da cultura, estamos planejando novidades com uma programação alinhada a atividades de empreendedorismo e valorização da história de Pelotas".

Ferreira destaca que a 28ª Fenadoce terá uma programação alinhada para integrar as comemorações do aniversário da cidade no projeto "Conectados nas comemorações dos 210 anos da cidade de Pelotas/RS". "O evento, portanto, terá uma importância ainda maior", cita.

Haverá o retorno do doce gratuito, ou seja, cada visitante ganha um na compra do ingresso. "Essa é uma modalidade que já adotamos em edições anteriores e estamos fazendo um grande esforço no seu resgate para valorizar e agradecer todos aqueles que prestigiam o evento", salienta. Ele acrescenta que haverá também novidades na programação cultural.