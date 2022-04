Qual o seu propósito?

Em um mundo profissional com tantas opções de carreira e em constante transformação no formato do trabalho, muita gente tem se visto em dilema quanto às suas opções. Por vezes movidos pela falta de identificação com as tarefas realizadas no escritório, por vezes dissonantes da cultura das empresas, alguns jovens têm encampado um movimento que tem sido chamado de #QuitMyJob – ou “larguei meu emprego”, em português.

São profissionais em início de carreira que decidem abandonar o trabalho e, muitas vezes, recomeçar do zero. Em algumas ocasiões, largam os estudos até que descubram o que faz sentido a eles. Mais do que mudar, fazem questão de compartilhar esta escolha nas redes sociais – um grito de libertação para perfis de carreira que não os agradam.

Ainda que mudanças sejam importantes para um melhor direcionamento de vida, quando radicais, elas também trazem um custo – de tempo e de dinheiro. Abandonar um aprendizado pela metade e abrir mão de oportunidades profissionais exigirão uma pequena volta no tempo. Portanto, cada decisão precisa ser bem pensada.

Ao identificar seu propósito, o profissional consegue direcionar sua carreira por um caminho que trará mais satisfação.

Cada vez mais os analistas de Recursos Humanos (RH) e psicólogos organizacionais têm enxergado o conceito de propósito como principal luz-guia para as carreiras. Significa acreditar e gostar do que se faz, ter um bom motivo para sair da cama cedo da manhã e uma razão para se orgulhar quando o trabalho é concluído.

Conhecendo-se o propósito, sabe-se para qual lado será direcionada a carreira. Serão escolhidas as oportunidades que realmente casam bem com o sonho de cada um, e desenvolvidas habilidades que tornem o profissional mais competente para dar conta dos desafios que o move.

Uma etapa fundamental para a descoberta do propósito é o autoconhecimento. Você se sente mais a vontade entre pessoas extrovertidas, ou prefere ambientes mais tranquilos? Gosta de criar novas conexões, ou prefere resolver sozinho seus afazeres? Sua contribuição ao mundo é o bem-estar de outras pessoas, ou gerar riqueza? São perguntas que todos devem se fazer antes de escolher os caminhos profissionais a serem percorridos.

CIEE-RS