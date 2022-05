ONG Inova doa ajuda crianças carentes

Se o mundo pode mudar você, você também pode mudar o mundo. Partindo desse preceito, a ONG Inova surgiu da inquietação de Betina Freitas e Ingrid Horn de ajudar o próximo. Após saírem de um trabalho social em que participavam, elas decidiram montar um projeto próprio e, em agosto de 2018, a Inova foi fundada. A organização não-governamental sem fins lucrativos tem como objetivo auxiliar famílias de comunidades carentes de Porto Alegre, arrecadando alimentos, distribuindo cestas básicas, roupas, cobertores e materiais de higiene, fazendo oficinas, além de promoverem eventos festivos em datas comemorativas.

Na última Páscoa, a meta inicial da organização era distribuir 300 kits de ovos de páscoa com guloseimas para crianças em vulnerabilidade. No entanto, arrecadaram mais recursos do que imaginavam e, ao todo, 450 kits foram doados. O evento, que ocorreu em dois fins de semanas, sendo a primeira em Guaíba e a segunda no Morro Santana em Porto Alegre, contou com touro mecânico, pula-pula e diversas gincanas. "Mais um ano que conseguimos fazer e a gente fica muito feliz porque a cada ano podemos ajudar mais crianças", celebra Betina, fundadora e presidente da ONG.

A ONG está sempre buscando ajudar o maior número de pessoas e, por isso, a cada ação mudam os bairros em que atuam. A organização já assistiu à comunidade do Morro Santana, da Vila Cruzeiro, da Vila Elsa, em Viamão, e diversas outras da região metropolitana de Porto Alegre. Com o aumento do valor dos alimentos em virtude da pandemia, a fome passou a assolar muitas famílias. Nesse sentido, em 2020, após o choque dos primeiros meses, a Inova não interrompeu suas ações solidárias em nenhum momento e ao término do ano totalizou mais de 1 mil cestas básicas distribuídas. "Sabemos que o dia a dia de todos não é fácil, mas sempre tem alguém pior que a gente. Então a gente sempre tem que estar nessa empatia. Isso pode mudar a vida de uma pessoa", opina Betina.

Além das comunidades, semanalmente a ONG sai pela avenida Protásio Alves e pela Osvaldo Aranha distribuindo de 100 a 150 marmitas para moradores de rua da Capital em colaboração com o restaurante Mulligan, que prepara as comidas. Agasalhos e cobertores também são distribuídos. Todas as ações da Inova são elaboradas por um grupo de 7 pessoas que se dividem em administração, financeiro e logística. Como todos são voluntários, o trabalho parte do coração. "Dá trabalho, dá? Mas nada importa assim porque é muito mais gratificante a gente participar e fazer isso. Acho que volta tudo em dobro em relação às pessoas, a gente conhece pessoas novas, a gente ouve histórias tanto tristes quanto felizes", expressa Betina.