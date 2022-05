No livro Sentir e Responder, Jeff Gothelf e Josh Seiden, dois dos principais especialistas em tecnologia e fundadores do movimento global Lean UX, mostram como as empresas operam, destacando a nova mentalidade e as habilidades necessárias para liderá-las e gerenciá-las, e continuamente inovando de dentro para fora.

Com exemplos de negócios esclarecedores e instrutivos, o leitor verá organizações com princípios operacionais distintamente novos: mudando do gerenciamento quantitativo de produtos para o que os autores chamam de "gerenciamento focado em resultados"; formando equipes autoguiadas que poderão ler e reagir a um ambiente em rápida mudança; criando uma cultura de aprendizagem contínua em que poderão compreender e responder aos novos comportamentos dos clientes e aos dados que eles geram; e, finalmente, desenvolver as novas habilidades universais de ouvir, avaliar e responder ao cliente.

Os autores destacam que as novas tecnologias estão transformando a forma como as empresas interagem com seus clientes e funcionários. Além disso, à medida em que o software se torna cada vez mais integrado a cada produto e serviço, essa grande mudança está rapidamente se tornando o principal desafio operacional para empresas de todos os tipos. Esta obra fornece um novo modelo de gerenciamento para ajudar empresas a vencer no mundo atual.

Sentir e Responder: como organizações ouvem seus clientes e criam novos produtos de forma contínua; Jeff Gothelf e Josh Seiden; Alta Books; 258 páginas; R$ 59,90; disponível em versão digital.