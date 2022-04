Em "Trabalho: Uma história de como utilizamos o nosso tempo: da idade da pedra à era dos robôs", James Suzman apresenta e questiona velhas afirmações sobre o "trabalho". Ele define quem somos? Nos dita como, onde e com que gastamos a maior parte do nosso tempo. Estamos tão intimamente conectados ao trabalho quanto pensamos? E como seria um mundo no qual o trabalho tivesse um papel menos importante? Para responder, Suzman traça uma ampla história do "trabalho", das origens da vida na Terra até nosso presente cada vez mais automatizado, desafiando alguns dos nossos mais fortes pressupostos sobre quem somos. Trazendo conceitos da antropologia, arqueologia, biologia evolucionária, zoologia, física e economia, ele mostra que enquanto evoluímos para encontrar diversão e propósito no trabalho, durante a maior parte da história humana nossos ancestrais trabalharam muito menos e pensavam de modo bem diferente sobre trabalho em relação ao que trabalhamos e pensamos hoje. Ele demonstra como nossa cultura do trabalho tem raízes na revolução agrícola, há 10 mil anos. Argumentando que estamos atualmente em um ponto de transformação similar na história, Suzman mostra como a automação pode revolucionar nossa relação com trabalho e, dessa forma, abrir as portas para um futuro mais sustentável e igualitário. Trabalho: Uma história de como utilizamos o nosso tempo: Da Idade da Pedra à era dos robôs; James Suzman; Editora Vestígio; 368 páginas; R$ 79,90; disponível em versão digital.

Gestão

Quatro Mil semanas - livro

/EDITORA OBJETIVA/DIVULGAÇÃO/JC

Oliver Burkeman aponta que vivemos uma era de demandas impossíveis, escolhas infinitas e crises globais. E a maioria dos conselhos sobre produtividade, assim como outras mensagens modernas sobre o tempo, só piora as coisas. A busca por uma ilusória negação de limites nos deixa mais ocupados, distraídos e isolados uns dos outros. O livro "Quatro mil semanas" é uma reflexão realista sobre o caminho alternativo de abraçar seus limites: voltar à realidade, desafiando as pressões culturais para tentar o impossível e, em vez disso, começar com o que é possível. Para o autor, é sobre fazer o que é realmente significativo em nosso trabalho e em nossas vidas, no entendimento claro de que não haverá tempo para tudo, e que nunca eliminaremos as incertezas. Burkeman discute por que o desafio central da gestão do tempo não é se tornar mais eficiente, mas decidir o que negligenciar; por que, em um mundo acelerado, a paciência de deixar as coisas levarem o tempo que levam é um superpoder; e por que, em condições de escolhas ilimitadas, preferimos fechar as portas a manter as opções em aberto. O autor reflete também sobre como resistir à sedutora atração das indústrias que prometem facilitar nossas vidas, quando, na verdade, a pioram; como redescobrir os benefícios de rituais comunitários; por que é tão difícil "estar aqui e agora", entre outros. Quatro mil semanas: Gestão de tempo para mortais; Oliver Burkeman; Editora Objetiva; 208 páginas; R$ 79,90; disponível em versão digital.

Desigualdade

lutar contra a pobreza - livro

/ZAHAR/DIVULGAÇÃO/JC