Oportunidades pelo interior do Estado

Tão ampla quanto a capilaridade da educação de qualidade pelo interior do Rio Grande do Sul é também a oferta de vagas de estágio em território gaúcho. Neste ano, o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) tem registrado saltos na quantidade de vagas em cidades do interior – multiplicando as oportunidades para estudantes que buscam suas primeiras experiências no mercado de trabalho.

Em Caxias do Sul, berço de importantes indústrias e um dos motores da economia do Estado, o CIEE-RS fechou o primeiro trimestre de 2022 com mais de 500 oportunidades de estágio, uma alta de 80% em relação ao ano anterior. As ofertas são tanto para estudantes de Ensino Médio, técnico e superior, com destaques para as áreas de Direito, Psicologia, Administração e as Engenharias. O número torna Caxias a cidade do interior gaúcho com maior quantidade de vagas para estudantes.

Outra cidade em destaque é Passo Fundo. Sede de diversas universidades e escolas reconhecidas pela qualidade, o município ao Norte do Rio Grande do Sul iniciou o mês de abril com 111 oportunidades em aberto. A concentração está no setor de serviços, puxado por atividades como Saúde e Educação – muito fortes na região. As áreas com maior demanda são Ensino Médio, Administração, Direito, Ciências Contábeis, Engenharia Civil e Tecnologia da Informação.

Esse aumento de vagas é visto em diversas regiões do Estado, indicando um reaquecimento da Economia e uma cultura mais forte das empresas no desenvolvimento de jovens talentos. Em números estaduais, o CIEE-RS fechou o primeiro trimestre com aproximadamente 3 mil vagas abertas. As médias das bolsas mensais variam de R$ 850 a R$ 1.200, dependendo do nível de formação.

Para os estudantes, é uma ótima notícia, pois abre possibilidade para escolha de uma atividade mais alinhada a cada aspiração profissional. A recomendação é que os estudantes aproveitem a variedade de oportunidades para se candidatar e já tentar assegurar um estágio no primeiro semestre letivo.

CIEE-RS