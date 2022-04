Pode uma empresa de tabaco falar em ESG? 

Tenho ouvido essa pergunta do título com frequência cada vez maior. Ela envolve um pouco de desconhecimento, mas, principalmente, carrega um ceticismo muito grande por parte de alguns setores da sociedade em relação às fabricantes de um produto que gera uma externalidade negativa. Me refiro ao impacto que o consumo de cigarros causa à saúde, fazendo com que as diferentes partes interessadas no debate sejam, na maioria das vezes, muito cautelosas em relação ao propósito de uma empresa do setor, quando fala em construir um futuro sem cigarros.

Sempre respondo à questão dizendo que, para uma empresa de tabaco poder falar genuinamente sobre ESG - a sigla que ficou famosa por reunir ações ambientais, sociais e de governança -, é preciso olhar para o seu propósito e encarar de frente todas as questões relacionadas ao consumo de cigarros. Faço isso com a tranquilidade de quem tem a oportunidade de vivenciar um momento histórico e contribuir com uma empresa que optou por transformar radicalmente o seu negócio de dentro para fora, revolucionando uma indústria historicamente bem-sucedida, porém insustentável aos olhos de uma sociedade atenta e que busca no setor privado modelos de negócio que sejam net positive, ou seja, tenham uma proposta de valor que vá além de simplesmente mitigar os impactos de suas operações e cadeia de valor.

Um exemplo prático da consistência de nossas ações em relação ao nosso propósito são as Métricas de Transformação de Negócio, um conjunto de indicadores-chave publicados anualmente pela Philip Morris International, com o objetivo de demonstrar que a construção de um futuro sem cigarros não é um mero exercício retórico. Ao contrário, está diretamente relacionada à alocação de recursos e à performance do negócio.

Sabemos que um futuro sem cigarros é possível. Mas, para que isto aconteça, empresas e governos precisam caminhar na mesma direção. Temos a certeza de que chegará um tempo em que as pessoas se lembrarão da Philip Morris International como aquela empresa que costumava vender cigarros. Hoje, em mais de 70 mercados onde nossos produtos de risco reduzido estão disponíveis, cerca de 15,3 milhões de adultos fumantes já migraram do cigarro para uma alternativa menos tóxica, que utiliza o aquecimento, em vez da combustão do tabaco.

Olhando para a nossa operação no Brasil, nosso objetivo é buscar junto à sociedade e as autoridades a construção de uma abordagem de redução de danos para o controle do tabaco, permitindo o acesso aos mais de 20 milhões de adultos fumantes a alternativas menos nocivas.

Como empresa, nós compreendemos o nosso papel junto a sociedade, e buscamos soluções para endereçar nossos problemas mais materiais. A abordagem de Redução de Danos é um dos pilares da nossa estratégia de ESG, assim como diversos outros indicadores que temos monitorado e continuamente evoluído. Resultados estes que podem ser vistos no Relatório de Sustentabilidade, com dados do Brasil.

Nossas iniciativas, por princípio, adotam uma abordagem colaborativa, que busca o diálogo e visões distintas das mais diferentes partes interessadas, pois assim, conseguimos pôr em prática uma estratégia de ESG que realmente tenha impacto positivo dentro da sociedade na qual estamos inseridos. Ao endereçar nossas questões mais materiais, uma empresa de tabaco tem sim legitimidade e o dever de falar e executar o ESG.