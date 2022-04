Flávio Santos, CEO da MField e especialista em marketing de influência, ensinará tudo o que o leitor precisa saber para destacar o seu negócio no mundo digital, tornando-o uma marca de influência, resultados e referência. Em "Economia da influência", o autor compartilha suas experiências ao longo de quinze anos de carreira e propõe um método inovador para que o leitor entenda as melhores práticas do mercado e produza conteúdo de modo democrático para todos os setores.

Para Santos, as marcas precisam de histórias justamente para se diferenciarem dos concorrentes, despertando gatilhos que geram empatia, interesse por parte do público e vínculo com a comunidade criada.

A tecnologia e as redes sociais ganharam o mundo em um piscar de olhos e, hoje, dificilmente os negócios conseguem sobreviver sem presença digital. Para vender, é necessário expor sua marca, criar conteúdo, gerar engajamento e conquistar relevância. Mas como dar conta disso tudo e usar tantas estratégias de forma eficiente? É possível fazer tudo isso e ainda construir influência e resultado sem perder o lado humano da sua marca?

Nesta obra, o escritor ensina a como construir estratégia para sua marca sem perder aquilo que a torna única e usar os números ao seu favor ao descobrir em quais métricas sua marca de destaca.

Economia da influência: Transforme a narrativa da sua marca em seu maior ativo e adapte seu negócio para ter resultados escaláveis; Flávio Santos; Editora Gente; 208 páginas; R$ 54, 90; disponível em versão digital.