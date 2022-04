Iniciativa tem espaço de acolhimento para bebês em vulnerabilidade social

Quando Denise Miceli era conselheira tutelar em Porto Alegre, ela observou que a cidade tinha a necessidade de ter um espaço totalmente voltado para recém-nascidos em situação de vulnerabilidade social. Nesse período, o Juizado da Infância e Juventude não tinha para onde enviar tantos filhos de usuárias de crack e, após esgotado o vínculo familiar, esses bebês eram encaminhados para adoção em uma casa de acolhimento. Comovida por este cenário, Denise pediu exoneração do seu cargo para se aventurar na criação do seu próprio espaço de acolhimento, a ONG Só Bebê.

Fundada em 2009, inicialmente a organização não-governamental tinha como objetivo dar conta desses bebês que nasceram de pais usuários de crack. Diariamente, o juizado encaminhava recém-nascidos para Ong na intenção que recebessem acolhimento de uma forma mais humanizada. Contudo, com o passar dos anos, ocorreu um rompimento com o poder público em relação à manutenção do projeto. Assim, a instituição decidiu encerrar a atividade de acolhimento e passaram a desenvolver um trabalho voltado à educação infantil.

Atualmente, a entidade atua como creche acolhendo e atendendo crianças, de três meses a três anos de idade, em extrema vulnerabilidade social ou filhos de pessoas em situação de rua. Localizados em um loteamento irregular, na Vila Cruzeiro, em Porto Alegre, a ONG atende 15 bebês, que chegam às 8h da manhã na casa e saem às 17h30min, recebendo gratuitamente alimentação completa, higienização, vestuário, além de atendimento pedagógico e psicológico, oferecido uma vez por semana atendimento avaliativo aos bebês em sofrimento ou com autismo "A grande maioria deles mora numa ocupação, sem água e saneamento básico, passam o dia todo aqui na casa recebendo toda a infraestrutura que um bebê necessita", apresenta Denise, fundadora da Ong.

O carro chefe da ONG Só Bebê é o Projeto Ninar, um trabalho de campo em que vão até a comunidade em busca gestantes que estão em situação de vulnerabilidade social ou que sejam usuárias de drogas e fazem todo um trabalho de acolhimento, acompanhamento e encaminhamento para que a instituição possa acompanhar essa gestação mais de perto e encaminhar para o atendimento na rede. "Esse trabalho é de muita dedicação, porque a gente entende que a mulher está naquela situação (de drogadição), ela não nasceu nela e que ela merece toda a oportunidade de mudança de vida", aponta Denise. Inclusive, é através dessa iniciativa que os bebês ingressam na ONG. Após completarem três meses, o médico envia um breve relatório e um atestado manifestando se o bebê está apto ou não para frequentar a entidade.

As ações da organização também englobam as famílias das crianças atendidas. Com o projeto Escola de Pais, a ONG organiza reuniões e palestras para discutir e trabalhar temas como o direito da mulher, violência doméstica, abuso infantil, saúde da feminina, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), etc. Dentro do projeto, também têm oficinas preparatórias para qualificação e inserção dessas famílias no mercado de trabalho e como exemplo do sucesso dessa ação, as educadoras que hoje ajudam a instituição são pessoas que participaram das oficinas anteriormente. Além disso, a ONG também ajuda idosos com suas necessidades de alimentação especial e fraldas geriátricas.

O trabalho não se restringe somente à família, a instituição também tem diversas ações voltadas à comunidade. Todo ano quando as temperaturas caem, a entidade promove a campanha "Cobertores com Amor'' onde distribuem agasalhos e cobertores. O projeto "Se essa rua fosse minha" faz um trabalho festivo na comunidade, promovendo eventos em datas comemorativas (Natal, Páscoa, Dia das Crianças, etc) e dando presentes para as crianças. Outra ação importante, e que ocorre dentro do Projeto Ninar, é o Chá de Fralda Coletivo, no qual dão um enxoval de bebê completo para as gestantes da Ong.