Estiagem impacta logística da safra no Estado

Estiagem impacta diretamente o setor de transporte de grãos

Geraldo Hasse*, especial

Ao reduzir drasticamente as principais safras de verão, sobretudo de milho e soja, a estiagem da virada de 2021/22 vem gerando terríveis impactos negativos que se propagam das lavouras aos setores de transportes, logística, armazenagem e serviços associados ao beneficiamento e à exportação de grãos no Rio Grande do Sul e em outros estados. Dos 67 segmentos da economia brasileira acompanhados pelo IBGE através da matriz de insumos e produtos, 63 estão sendo atingidos pelos efeitos da quebra das safras, afirma o economista Antonio da Luz, da Farsul, que coordenou um estudo sobre as consequências da mais recente catástrofe climática do Sul.

As perdas agrícolas foram estimadas em R$ 31,7 bilhões, valor que deixa de entrar nas contas bancárias dos agricultores, mas quem mais perde são outras cadeias produtivas que dependem da existência de matéria-prima rural. Assim, alcançam R$ 78 bilhões os prejuízos da indústria e dos serviços associados à produção primária gaúcha. Também foram estimadas em R$ 5,9 bilhões as perdas de impostos indiretos. No total, chega a R$ 115,7 bilhões o impacto negativo sobre o Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul, o que deverá provocar uma queda de 8% no desempenho econômico estadual em 2022.

Com o fracasso das principais safras no Estado - o milho caindo de 4,39 milhões de toneladas em 2020/21 para 2,984 milhões de toneladas na temporada 2021/22; a soja baixando de 20,8 milhões de toneladas para 13,7 milhões de toneladas, segundo o acompanhamento da Conab --, o setor mais imediatamente atingido é o de transportes, que já sofre com o acirramento da disputa por cargas e o rebaixamento do valor dos fretes em 20% a 30% - uma tragédia se levar-se em conta o ciclo recessivo imposto à economia pela pandemia de Covid-19 e o encarecimento do preço do óleo diesel.

Numa estimativa dramática, a Farsul calculou que deixarão de circular 253 mil carretas de 57 toneladas, fenômeno que se reflete na queda do movimento nas fazendas e cidades nessa época de maior agitação no interior. Na esteira da baixa do transporte, também vão se restringindo as compras e vendas a montante e a jusante das atividades agrícolas: já começa a cair o processamento de grãos para fabricação de óleos, farelo e biodiesel; e cairá também a produção de farelo de soja, o insumo mais caro da produção de rações para frangos, suínos e bovinos.

Para muitos, faltam providências do governo federal, o ente mais forte e capaz de tomar medidas para minorar o agravamento da situação dos preços dos alimentos e dos custos de produção das próximas safras. O economista Antonio da Luz, da Farsul, afirmou que considera positiva a saída do governo do mercado de seguro rural, que atende apenas uma parcela dos produtores e cobre apenas uma parte da produção agrícola. Já o agrônomo Alencar Rugeri, diretor técnico da Emater-RS, reconhece que a quebra das safras é tão grande que está fora do alcance do governo saná-la tanto nos valores alcançados quanto nos prazos requeridos. Em suma, pelas leis do mercado, caberá aos próprios agricultores buscar as saídas.