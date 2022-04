Entidades querem evitar paralisação de obras

A preocupação com uma possível paralisação de obras públicas, por causa do aumento dos insumos pela inflação, agravada com a pandemia da Covid-19 e pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, fez com que o setor, liderado pela Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs), buscasse uma alternativa para o desequilíbrio nos contratos de obras.

De acordo com o presidente do Conselho Deliberativo da Sergs, Luiz Roberto Ponte, a questão é que esses contratos de obras públicas foram feitos com base em um valor e com o passar do tempo, ficaram defasados. Um dos pontos da reclamação é o aumento de preços dos insumos à base do petróleo, que por sua vez, teve os seus valores mundiais elevados pelo conflito. "Os maiores impactos referem-se aos preços dos combustíveis, asfalto, concreto, aço de construção, tubos de PVC para obras de saneamento e equipamentos, entre outros", cita.

Ponte explica que o problema pode ser resolvido com uma alteração na lei. Ele diz que antes da implantação do Plano Real, as empresas, normalmente, realizavam os seus cálculos mensais daquilo que era utilizado na obra pública no período e esses valores, encaminhados ao governo para o reajuste. "Com o Plano Real passaram a ser reajustados somente uma vez por ano", destaca.

Segundo ele, isso levou a um descompasso e que pode ser resolvido com alteração no texto da Constituição, fazendo voltar ao que era antes. Deste modo, as entidades de classe encaminharam ao governador do Estado um ofício, contendo uma minuta de decreto para regulamentar o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de empresas responsáveis pela execução das obras públicas.

O assunto foi tema de debate na sede da Sergs no dia 29 de março. Naquela oportunidade, participaram representantes da Secretaria dos Transportes, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer-RS), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e Tribunal de Contas do Estado. Ponte informa que foi encaminhada, ao governador do Estado, uma minuta de decreto com a proposta de reequilíbrio contratual na Constituição.

"Queremos o reequilíbrio contratual", enfatiza o dirigente. Ele explica que a modificação no decreto vem para padronizar e evitar que ocorram desequilíbrios no futuro. Ponte informa que um texto igual foi encaminhado também ao prefeito de Porto Alegre, bem como, para Pelotas, Rio Grande e Caxias do Sul, adotem um procedimento semelhante em âmbito municipal.

O documento foi assinado, além da Sergs, pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação de Obras de Terraplenagem em geral no Estado do Rio Grande do Sul (Sicepot-RS), Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), Associação Gaúcha de Empresas de Obras de Saneamento (Ageos) e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (Crea-RS).