Zeina Latif, uma das maiores economistas do Brasil, transcende em "Nós do Brasil" sua área de especialidade ao se debruçar sobre as mazelas de vários aspectos da realidade brasileira para investigar as origens dos entraves ao desenvolvimento no país. A história do Brasil, mesmo quando comparada à de seus vizinhos latino-americanos, guarda algumas peculiaridades: teve um período mais longo de escravidão; abrigou a monarquia; manteve a integridade de seu território; instaurou a República tardiamentte; sofreu com diversos golpes de Estado; possui uma Constituição ampla e complexa; e herdou dos colonizadores portugueses um modelo patrimonialista que se mantém forte até hoje. Seguindo a tradição de escritos sobre a formação econômica brasileira, o livro é uma obra oportuna sobre as armadilhas, ou "nós", do crescimento de nosso país. As escolhas fáceis e de curto prazo feitas pelos governantes ao longo dos anos contribuíram para os empecilhos ao nosso desenvolvimento econômico. Este livro procura tratar de todos os entraves, ou "nós", ao desenvolvimento do Brasil. Não seria justo, porém, atribuir toda a culpa às raízes históricas. Como explicar, por exemplo, os erros sucessivos na educação pública? Os golpes de Estado? E os escândalos de corrupção? O Brasil está condenado ao baixo crescimento e ao desenvolvimento medíocre ou há amadurecimento institucional em curso? Nós do Brasil: nossa herança e nossas escolhas; Zeina Latif; Editora Record; 252 páginas; R$ 54,90; disponível em versão digital.

No livro "Economia Desumana", os especialistas em saúde pública David Stuckler e Sanjay Basu destrincham os efeitos na saúde pública da escolha entre as políticas de austeridade fiscal e o estímulo estatal na economia. Muito se fala sobre os fortes impactos econômicos e sociais das crises financeiras, mas seus efeitos desastrosos sobre a saúde humana continuam sendo ignorados e por isso mesmo exacerbados, com a adoção de medidas indiscriminadas de austeridade e a redução dos programas sociais nos períodos em que as pessoas mais precisam deles. Embora as políticas econômicas não possam ser apontadas como as causadoras diretas das doenças que acometem a população de um país, elas sem dúvida atuam como fatores subjacentes, determinando que grupos de pessoas serão expostos aos maiores riscos à saúde. Neste livro, os especialistas reúnem dados que mostram como a política de governo se torna uma questão de vida ou morte durante tempos de recessão. Estudos de casos históricos - que vão desde a América dos anos 30, passando pela Rússia e pela Indonésia na década de 1990, até períodos mais recentes na Grécia, Grã-Bretanha, Espanha e EUA - revelam que muitos países transformaram suas crises econômicas em verdadeiras epidemias, arruinando ou extinguindo milhares de vidas enquanto tentavam equivocadamente equilibrar orçamentos ao custo do sofrimento generalizado. Economia Desumana: como as políticas públicas afetam nossa saúde; David Stuckler e Sanjay Basu Editora Best Business; 266 páginas; R$ 69,90; possui versão digital.

