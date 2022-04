Mais vagas para a Aprendizagem

O Programa de Aprendizagem é uma das principais políticas públicas do país para inserção de jovens em situação de vulnerabilidade social no mercado formal de trabalho. O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) tem ampliado os laços com prefeituras para viabilizar o preenchimento dessas vagas nos municípios gaúchos – abrindo mais portas para a iniciação profissional.

No início de março, foi assinada uma parceria entre CIEE-RS, prefeitura de Camaquã, Promotoria da Infância e da Juventude e empresas do município prevendo a inclusão de até 50 jovens no Programa Jovem Aprendiz. Em um modelo inovador, o acordo prevê que a Aprendizagem, obrigatória para empresas com pelo menos sete funcionários, possa ocorrer também nas dependências da prefeitura e de suas secretarias.

Esta foi uma alternativa diante de situações em que esta atividade seja inviável nas instalações das empresas por motivos de segurança ou insalubridade. Assim, todos ganham: o jovem recebe oportunidades profissionais, as companhias cumprem a cota legal e a prefeitura supre necessidades operacionais.

Outras ações foram realizadas ao longo de março por meio de parceria entre a prefeitura de Santa Cruz do Sul e o CIEE-RS. A cidade realizou, nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) Integrar e Beatriz, atividades para mobilizar a comunidade jovem a se inscrever para vagas. Os jovens puderam se cadastrar e ser encaminhados para as oportunidades em aprendizagem e também programas de estágio. Na primeira destas ações, no CRAS Beatriz, foram feitos mais de 70 cadastros.

As vantagens do Programa de Aprendizagem são múltiplas. Todos os cursos ofertados são realizados de forma simultânea com a aprendizagem prática, e os participantes recebem remuneração. Além disso, os jovens têm acompanhamento psicossocial e contato próximo com tutores. Mais do que uma porta de entrada no mercado de trabalho, a Aprendizagem tem um forte apelo social, ao funcionar também como estratégia de prevenção de envolvimento com drogas e criminalidade.

CIEE-RS