Mais de uma década de amor ao próximo

Na procura por um propósito de vida, o professor universitário e engenheiro Milton Menezes não enxergava mais sentido em continuar trabalhando para seu benefício próprio. De início, ele não sabia muito bem o que fazer, mas tinha em mente que teria a ver com amor ao próximo. Dessa maneira, em agosto de 2011 renunciou a sua vida pessoal e profissional para se dedicar exclusivamente às atividades altruístas, fundando a ONG Amor, uma organização não-governamental sem fins lucrativos de assistência social, comunitária e filantrópica.

No dia 5 de março de 2012, a instituição abriu as suas portas para a comunidade. Pela reclamação dos pais que gostariam que os filhos tivessem um lugar seguro e confortável enquanto estavam trabalhando, a primeira ação da ONG foi o Projeto Crescer, atendendo 20 crianças de 1 a 6 anos. Na sequência, por uma grande demanda, expandiram para o Projeto Pequeno Cidadão, voltado para jovens de 6 a 16 anos.

No Projeto Grupo Ama, a ONG faz um trabalho educacional com jovens mães ou adolescentes grávidas. Nele, a organização apresenta informações sobre a maternidade, realizam avaliação pediatria e também discutem discutindo mitos e verdades sobre gestação. Além disso, para cada dia da semana, a Oficina dos Saberes oferece uma atividade lúdica diferente envolvendo esporte, dança, música e culinária. A ONG também dá a oportunidade das crianças assistidas frequentarem lugares que não teriam acesso por conta de suas condições financeiras como clubes, cinemas, sítios, eventos, etc.

Outra iniciativa interessante é o Projeto Jovem Protagonista, no qual atende adolescentes de 14 a 18 anos que precisam, ou desejam, ingressar no mercado de trabalho. Eles recebem orientações e treinamentos, são elaborados currículos, e ainda são encaminhados para empregos. A ação também leva os jovens para visitar empresas de diferentes segmentos para que eles possam experimentar e ter ideia de que tipo de serviço gostariam de seguir.

Todas as atividades são desenvolvidas num terreno com cerca de 2.000 m² de área, sendo 700m² de área construída, contendo nas suas edificações 4 salas de atividades ou convivência, sala do soninho, biblioteca, informática, 2 salas de atendimento psicossocial, refeitório, cozinha, além de pavilhão utilizado para atividades esportivas, teatro, festas, reuniões e outras dinâmicas com grandes grupos. Aliás, a entidade conta com um corpo de 15 funcionários entre assistentes sociais, psicólogas, pedagogos, educadores artísticos, além de dezenas de voluntários que ajudam principalmente em eventos fora da instituição. Hoje a ONG atende 160 crianças e adolescentes (2 a 17 anos) em seus projetos, além de atender cerca de 650 famílias, fornecendo algum tipo de ajuda (cestas de alimentos, roupas, móveis e eletrodomésticos, etc). Em 11 anos de ações, a ONG Amor ajudou mais de 5000 pessoas.