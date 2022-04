Pomares que geram riqueza e emprego

Rumo à etapa final da colheita da maçã no Rio Grande do Sul, o panorama da safra de 2022 traz consigo novos desafios no horizonte dos produtores gaúchos. Colhida entre os meses de janeiro e maio, a fruta está entre as diversas culturas prejudicada pelos efeitos da estiagem que atingiu a Região Sul do país em meados de novembro passado e deverá ter sua produção impactada devido às consequências do clima seco. O setor já esperava uma colheita menor para este ano após a supersafra da campanha anterior, uma vez que a cultura da maçã é propensa a alternâncias, em especial o plantio da variedade Fuji. Com os desdobramentos da falta de água, o volume de produção no território nacional em 2022 poderá ser até 30% menor se comparado as 1,28 milhão de toneladas colhidas no mesmo período do ano passado, de acordo com estimativas da Associação Brasileira dos Produtores de Maçã (ABPM) "Sem dúvida vamos ter uma quebra por causa da seca", enfatizou Moises Lopes de Albuquerque, diretor-executivo da ABPM. "Este ano devemos ter uma produção que varie entre 900 mil e um milhão de toneladas. Pode parecer uma grande diferença se nós compararmos com a supersafra do ano passado, mas a realidade é que este volume se assemelha ao que geralmente é colhido em anos com safras normais", explicou o representante da associação. A estiagem nos pomares também pode fazer o Estado perder o posto de principal produtor nacional. Com cerca de 630 mil toneladas colhidas na safra recorde de 2021, o Rio Grande do Sul ultrapassou, pela primeira vez em 40 anos, Santa Catarina como a maior região produtora de maçãs do país. Se a previsão da quebra nesta colheita se confirmar, os gaúchos agora deverão colher cerca de 400 mil toneladas e os catarinenses, 601,5 mil toneladas, retomando assim a liderança da cultura da fruta no país. "Santa Catarina é o maior produtor nacional de maçã e um grande exportador, isso faz com que toda a economia do nosso estado se fortaleça", afirmou Altair Silva, secretário da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina. "Tivemos um ano difícil, com a estiagem, mas, mesmo assim, o agro segue superando as adversidades", concluiu o secretário durante a cerimônia que marcou a abertura oficial da colheita no estado vizinho, no último dia 17, no município catarinense de São Joaquim. Com a quase totalidade da produção brasileira concentrada na Região Sul, o setor é responsável por produzir anualmente cerca de 1,1 milhão de toneladas da fruta. A cadeia produtiva da maçã emprega diretamente 50 mil trabalhadores, somados à 45 mil agricultores que são contratados temporariamente nos pomares, uma vez que são indispensáveis para que seja realizada a colheita pois ainda não há no Brasil, e nem em outros países, máquinas capazes de colher maçãs. "O Rio Grande do Sul divide a liderança de produção de maçãs no Brasil com Santa Catarina. É uma cadeia que movimenta cerca de R$ 8 bilhões anualmente e que está concentrada no RS, Estado que movimenta pelo menos a metade deste valor. Além das exportações, as quais os gaúchos são os responsáveis por cerca de 80% do volume que sai do país", declarou o diretor-executivo da ABPM. "Estamos falando de um segmento dependente do trabalho manual e que contrata cerca de cem vezes mais mão de obra do que grandes culturas mecanizadas, como por exemplo a de grãos. Diretamente são contratados mais de 40 mil colaboradores, metade destes localizados no RS, e para cada um destes empregos diretos são gerados outros dois indiretos, como é o caso dos fornecedores, do comercio local e da prestação de serviço, além do setor de transportes. Estamos falando de mais de 130 mil postos gerados todos os anos", ressaltou Albuquerque.

Brasil está entre os principais produtores mundiais com 33 mil hectares de pomares

Atualmente com um rendimento médio de 50 toneladas por hectare em um total de 33 mil hectares de área plantada, o Brasil se encontra entre os 10 maiores produtores globais de maçã, correspondendo ao equivalente a 1,34% da produção mundial. O ranking dos países é liderado pela China, que detém 52% de maçãs produzidas, seguida por EUA, Turquia, Irã, Itália, França, Polônia, Rússia e Argentina. No território brasileiro predominam duas variedades da fruta: a Gala e a Fuji. A primeira abre a temporada de colheita em meados de janeiro e segue até março. Já as maçãs Fuji são colhidas entre o final de março e o mês de maio. De acordo com dados da ABPM a estiagem pode causar uma quebra 25% na produção da gala e de 35% na da fuji na safra deste ano. Mesmo após a fase da colheita, o fruto se mantém conservado em frigoríficos e garante assim a sua permanência durante os 12 meses do ano. É justamente graças a esta presença constante no mercado brasileiro que a maçã recebeu é chamada de a "Rainha das Frutas" entre os produtores do setor. Apesar dos tipos de maçã cultivados variarem em proporção conforme cada região em que são produzidos, levantamentos feitos pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) apontam que a produção brasileira de maçã, nos últimos cinco anos, foi de 56% do grupo Gala; 39% de Fuji; e 6% de outros. De acordo com Moises Lopes de Albuquerque, diretor-executivo da ABPM, outra variedade da fruta que se encontra no País é a Pink Lady. Contudo, o representante da ABPM destaca que esse tipo de maçã tem sua produção nacional concentrada quase que unicamente no Rio Grande do Sul e representa em torno de 10% do montante gaúcho da fruta. À exceção da última colheita, Santa Catarina é o maior produtor nacional da fruta e detém 52,6% do mercado brasileiro, seguida de perto pelo Rio Grande do Sul, com 44,8%, e depois Paraná, que produz 2,6% do total.

Produtores gaúchos seguiram a experiência catarinense

Nesta imagem está o cultivo das primeiras mudas em Fraiburgo, em 1963

/ABPM/Divulgação/JC

A predominância da cultura da maçã em Santa Catarina não é obra do acaso. Apesar de a fruta ser cultivada no Brasil desde meados do século XIX em pomares domésticos, o cultivo comercial da maçã em solo nacional teve início após empresários franco-argelinos do grupo Evrard-Mahler, especializado em viti-fruticultura, enviarem ao estado vizinho o engenheiro agrônomo francês Roger Biau com o objetivo de adaptar o plantio da maçã ao solo do município de Fraiburgo, em julho de 1963. Preparado o terreno na cidade catarinense, foi instalado, em novembro de 1963, o primeiro pomar experimental do Brasil. Com 525 variedades que cobriam uma propriedade de 42 hectares, foram realizados milhares de experimentos em um período de tempo que durou mais de 10 anos. Somente em 1975, após despesas enormes, o agrônomo concluiu que, dentre as variedades experimentadas, se destacaram as maçãs do tipo Gala, Golden e Fuji. Uma vez que a variedade Golden não obteve sucesso comercial entre os consumidores brasileiros, predominou a produção da Gala e da Fuji, dois tipos de maçã que mantém forte presença nos cultivadas até os dias de hoje nos pomares brasileiros. "Foi uma sorte grande e uma ajuda de Deus", costumava afirmar Roger Biau. "Ter selecionado justamente estas duas excelentes cultivares, na época pouco conhecidas e pouco divulgadas, e hoje as mais apreciadas e mais procuradas no mundo inteiro", recordava o francês que recebeu a alcunha de "Pai da Pomicultura Brasileira" e faleceu em seu país de origem em 9 de dezembro de 2019. No Rio Grande do Sul, a produção comercial da maçã teve início anos depois do plantio no estado vizinho. No solo gaúcho, a cultura foi instaurada na década de 1970 devido à iniciativa do empreendedor Raul Anselmo Randon. Neto de imigrantes italianos que vieram ao Brasil no final do século XIX, Randon chegou em Caxias do Sul aos 10 anos com a família, vindo de Rio Bonito, atual município de Tangará, em Santa Catarina. Entre os anos de 1940 e 1970, o empresário apostou em diversos segmentos, como a reforma de motores, produção de ferramentas agrícolas e fabricação de freios a ar para caminhões e semirreboques para rodovias. Foi então que, planejando a sua teórica aposentadoria, Randon decidiu apostar na produção de maçãs, uvas viníferas, queijos e outros lácteos, além de cultivar oliveiras, no município vizinho de Vacaria. A RAR, sigla que corresponde às iniciais de Raul Anselmo Randon, começou os primeiros investimentos na fruticultura com o cultivo da maçã, a partir das primeiras mudas de macieira em 1976. Três anos depois, em 15 de maio de 1979 foi fundada em Vacaria a Rasip, Randon Agrosilvipastoril, que em poucos anos viria a se tornar uma das principais produtoras de maçã do País. "Achei que esse era um bom negócio, já que quase toda a fruta consumida no Brasil era importada", afirmava o empresário. "Comecei brincando, mas quando se faz negócios agrícolas não pode ser pequeno, é preciso alcançar escala industrial", dizia Randon, falecido em 3 de março de 2018, aos 88 anos, e que graças ao êxito nos pomares recebeu o apelido de "Senhor das Maçãs".

Fruta é peça chave na geração de renda em municípios do Rio Grande do Sul

De acordo com estudos feitos pelo Departamento de Economia e Estatística da Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão (DEE/SPGG), a produção de maçãs gerou 19.592 empregos no ano passado. O levantamento também aponta que, em 2020, o setor injetou mais de R$ 786 milhões na economia do Rio Grande do Sul e gerou US$ 62 milhões em exportações em 2021, um crescimento de 74% em relação ao ano anterior. "A produção da maçã significa mais renda e emprego para os gaúchos, além de girar a economia do nosso estado, pois muita gente vem de longe para trabalhar na colheita. É uma cultura que contribui muito para o PIB gaúcho", afirma Silvana Covatti, secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. "Mesmo com tantas adversidades, conseguimos manter o crescimento de 10,4% do nosso PIB e o setor dos produtores de maçã teve grande importância para que isso fosse possível", concluiu a secretária. No Rio Grande do Sul, a maior concentração de pomares se encontra na região dos Campos de Cima da Serra. Com 6.672 hectares de área plantada, a cidade de Vacaria é o principal polo produtor de maçãs do Rio Grande do Sul e o segundo maior do Brasil. O município detém mais de 20% da produção nacional e responde por 80% das exportações do Brasil. "Vacaria possuí um dos maiores PIBs agropecuários entre os municípios do Rio Grande do Sul. Isso se deve à combinação de soja e maçã na região. A maçã gera uma riqueza enorme nas regiões em que ela se encontra. Além de também contar com um aspecto social importante, pois é uma cultura responsável por gerar muitos empregos" declara Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul). "Embora não tenha muita badalação por não ser espalhada pelo território brasileiro, a maçã exerce uma importância fundamental nas regiões onde ela está", explica o economista da

Farsul. Somada ao município de Bom Jesus, Vacaria corresponde a 85% da produção gaúcha, seguida por Caxias do Sul, com de cerca de 15% do volume local e 2,6 mil hectares de área plantada, segundo a Associação Gaúcha de Produtores de Maçã (Agapomi). Em todo o Estado do Rio Grande do Sul, os pomares correspondem a uma área de 16.587 hectares. "A maçã está presente em mais de 40 propriedades do município de Bom Jesus, e isso se estende desde pequenos proprietários a grandes empresas. Para a agricultura familiar a produção de maçã possui grande importância pois é responsável pela a geração de renda e pelo processo de sucessão familiar, uma vez que é uma atividade viável economicamente e pode oferecer uma alternativa para que o jovem permaneça no campo", afirma Douglas Antônio Velho, ténico em agropecuária da Emater/RS-Ascar em Bom Jesus. "Apesar de gerar oportunidades de emprego, uma das dificuldades dessa cultura para o pequeno e o médio agricultor é a falta de políticas públicas, como a garantia de preços e incentivos que diminuam o custo da armazenagem, além de medidas relacionadas a seguros agrícolas que cubram os prejuízos do produtor, levando em conta que a maçã é rentável, porém, também é muito suscetível a intempéries climáticas", pondera o representante da Emater. Em 2021, a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente de Vacaria registrou mais de 321 mil toneladas colhidas nos pomares locais. Este número correspondeu a 68% de toda a produção gaúcha, e 26% da fruta colhida em território nacional, no ano passado. De acordo com a secretaria, o município também concentra quase metade da área plantada no Estado, chegando a 47% das propriedades onde a maçã é colhida Rio Grande do Sul.

Colheita gera migração sazonal de trabalhadores

Nos municípios gaúchos produtores de maçã, o período de colheita da fruta funciona como mola propulsora para a geração de empregos na região. Com início em meados de janeiro, a migração de safristas para trabalhar temporariamente nos pomares já se tornou uma tradição local. "Os agricultores vêm de toda a parte do Brasil e, inclusive, até de fora do País, para trabalhar nas colheitas. Muitos destes já costumam fazer esse deslocamento todos os anos, rotineiramente", afirma Vanius Corte, gerente regional do Ministério do Trabalho de Caxias do Sul. "Nossa relação com as empresas melhorou muito nos últimos anos. Fizemos ações conjuntas com os empregadores para facilitar a questão do transporte dos trabalhadores, por exemplo, e mostramos que existem condições de fazer esse recrutamento dentro da lei", ressaltou. Grande parte dos trabalhadores temporários vêm de fora da Serra, em especial de municípios da Fronteira Oeste e da região das Missões do Rio Grande do Sul, rumo aos pomares. Há também fluxo intenso de agricultores vindos de diferentes estados do País e a forte presença de tribos indígenas provenientes do Mato Grosso do Sul, além imigrantes haitianos e safristas estrangeiros da Argentina e do Uruguai. Iniciada a colheita, estes trabalhadores permanecem hospedados em alojamentos nos próprios pomares em um período que pode chegar a até três meses de duração. "Na minha propriedade são 300 safristas vindos do Ceará, do Maranhão e comunidades indígenas do Mato Grosso do Sul, principalmente da região de Dourados. Essa migração dos trabalhadores para o RS acontece por que as pessoas entendem que este é um período adequado de se fazer reservas financeiras para que, após a colheita, as pessoas consigam passar o resto do ano em uma região que não ofereça tantas frentes de trabalho. Há agricultores que vêm há quase 15 anos para Vacaria, e esse é o melhor exemplo disso", declarou o produtor Leandro Bortolu. "A importância desta mão de obra, dentro do requerimento que o Ministério do Trabalho faz para conosco, faz com que se tenha uma injeção de valores financeiros importantes para que o trabalhador consiga dar uma condição melhor para sua família", concluiu. Todavia, na visão de Bortolu, que no ano passado contabilizou 14.983 toneladas do fruto em sua propriedade, o setor tem o desafio de encontrar maneiras de aumentar o período de estadia dos agricultores que migram temporariamente aos pomares gaúchos na fase da colheita. Proprietário de 350 hectares na região de Vacaria, Monte Alegre e Muitos Capões, o produtor acredita que o investimento em mais variedades da fruta em solo nacional é uma das possíveis maneiras de solucionar os gargalos da produção de maçã no País. "O fato de a produção brasileira ser baseada em apenas duas variedades gera uma pressão muito forte por resultados em um período muito curto de tempo", afirma Bortolu. "Precisamos trabalhar junto com instituições de pesquisa em novas variedades no País para que possamos ampliar a janela da colheita e fazer a fidelização da mão de obra em um período mais longo. E nós já estamos fazendo este trabalho, através de um grupo chamado Brazilian Apple Club que busca maneiras de introduzir essas variações no nosso mercado nacional", afirmou o produtor que estima colher 9.894 toneladas nesta safra, número de produção 34% inferior se comparado à colheita de 2021. O proprietário especifica que deverá haver em seus pomares a quebra de 25,8% da Gala, 52,6% da Fuji e 32% menos de Pink Lady. Carro-chefe da economia local, a fruticultura gera cerca de 30% dos empregos em Vacaria, estima a prefeitura. A cada início de ano, milhares de pessoas chegam na cidade para trabalhar na colheita da maçã. Grande parte desse contingente chega ao município em janeiro e fica até o início de março, período em que é colhida a variedade Gala, o tipo mais predominante da fruta no território gaúcho. Uma parcela menor segue para colher a Fuji, permanecendo no município de março até o final de abril. "Vacaria possui em torno de 6 mil trabalhadores fixos do setor da maçã", disse Clodoaldo Rezende, secretário municipal da Agricultura e Meio Ambiente. "No período de colheita da safra, nossa cidade chega a receber até 12 mil trabalhadores vindos de todo o País para trabalhar na colheita das mais de 300 mil toneladas de maçã que produzimos todos os anos", finalizou o secretário. Apesar de o processo de mecanização se estender cada vez mais às atividades no campo, a cultura da maçã ainda se caracteriza pela forte presença de mão de obra. Até agora, nenhum país conseguiu substituir a precisão do toque humano por máquinas para retirar os frutos. Somado a isso, o curto espaço de tempo das colheitas, com o ciclo de 45 dias na variedade Gala e de 30 dias na Fuji, contribui para que se recrute o maior número possível de trabalhadores aos pomares. "A grande importância que nós temos é na geração do emprego e da mão de obra. A colheita de maçã não é mecanizada, e isso a torna uma distribuidora de renda pois ocupa uma mão de obra imensa e, muitas vezes, isso inclui trabalhadores com pouca escolaridade e que teriam problemas seríssimos caso não houvesse a fruticultura", disse José Sozo, presidente da Agapomi. "Boa parte dessa mão de obra é composta por indígenas do Matro Grosso do Sul. Também há trabalhadores vindos do Nordeste. Infelizmente, por causa da seca, creio que este ano o número de trabalhadores será de cerca de 8 mil pessoas. Na safra recorde do ano passado foram mais de 10 mil agricultores que vieram para as colheitas no nosso estado", lamentou.

Safra atrai mão de obra indígena para o RS

Movimento migratório de indígenas safristas do MS ocorre há 10 anos

/Coletivo de Trabalhadores Indígenas de MS/Divulgação/JC

O contingente dos agricultores temporários que trabalham na colheita da Região Sul do Brasil conta com 3.290 indígenas em 2022, de acordo com Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab/MS). O órgão atua em conjunto com o Ministério Público do Trabalho (MPT), Fundação Nacional do Índio (Funai), Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo de Mato Grosso do Sul (Coetrae/MS), Coletivo dos Trabalhadores Indígenas de Mato Grosso do Sul e empresários na contratação de indígenas sul-mato-grossenses para mão de obra temporária no período da colheita da maçã no País. Segundo levantamento feito pela Funtrab, estima-se que, desde 2015, aproximadamente 32 mil indígenas de Mato Grosso do Sul foram enviados para atuar nas macieiras do Sul do País. Com aproximadamente 80 mil indígenas no estado localizado no Centro-Oeste do Brasil, as etnias guarani-kaiowá, kadiwéu e terena formam a maior parte dos safristas indígenas sul-mato-grossenses nos pomares do Sul do País. "Enviar agricultores indígenas para a colheita da maçã é de suma importância para o estado de MS, pois aquece a economia dos municípios que encaminham os trabalhadores", afirmou Rosalia Aparecida Ferreira da Silva, Coordenadora da Coetrae-MS. "Além disso, é uma oportunidade de qualidade de vida para as aldeias, pois muitos estão conseguindo adquirir bens por meio desse trabalho." A contratação mão de obra indígena vinda do Mato Grosso do Sul começa meses antes da colheita dos frutos no Rio Grande do Sul. Durante todo o ano, representantes das empresas gaúchas mantêm contatos com as lideranças das aldeias para a seleção dos safristas. Com a carteira assinada em suas cidades de origem, a Funtrab-MS auxilia a separar a documentação dos safristas e organiza os trabalhadores em grupos antes de embarcar rumo aos pomares da Região Sul. Em meados de janeiro, os trabalhadores indígenas partem de municípios como Amambai, Coronel Sapucaia, Dourados, Japorã, Iguatemi, Aquidauana, Anastácio, Miranda e Caarapó rumo aos Campos de Cima da Serra. Após dois dias de viagem, os safristas chegam ao RS com 45 dias de contrato garantidos para a colheita da maçã gala e, em alguns casos, este vínculo é estendido por mais 30 dias para o trabalho com a variedade fuji. "Este processo migratório tem dado uma visibilidade grande para nós enquanto agricultores indígenas. As empresas produtoras têm feito o seu papel de garantir os direitos dos trabalhadores oferecendo as condições de alojamento e refeitório necessárias", declarou o presidente do Coletivo de Trabalhadores Indígenas de Mato Grosso do Sul, José Carlos Pacheco.

Estiagem e conflito no Leste Europeu afetam exportações

Bangladesh, Índia e Rússia representam cerca de 50% do mercado exportador da Rasip, segundo Barbosa

/Ariel Farias/Divulgação/JC

O clima seco nos pomares também deverá afetar o volume de exportações este ano. A falta de água gerou frutos em tamanho reduzido e os deixou com aspecto amarelado e queimados do sol, fator que pode prejudicar o desempenho da maçã brasileira no cenário internacional. "A fruta pequena e queimada do sol vai prejudicar as exportações. Toda a nossa exportação para a Europa vai cair porque lá eles querem maçãs graúdas e vermelhas", avaliou José Sozo, presidente da Agapomi. "Nossas exportações não devem sofrer uma queda significativa em relação aos mercados da Ásia, uma vez que lá os países aceitam frutos em tamanhos menores", concluiu. Aproximadamente 100 mil toneladas de maçã gaúcha foram enviadas ao exterior no ano passado. Neste período, O Rio Grande do Sul participou com cerca de 90% do valor negociado e volume das exportações brasileiras da fruta, segundo dados da Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas). "As 100 mil toneladas que exportamos em 2021 são um volume expressivo, apesar de que o nosso grande consumidor ainda é o mercado interno", afirmou Sergio Martins Barbosa, CEO da RAR, marca corporativa que engloba a Rasip. "Os principais países para os quais exportamos nossa produção se encontram na Ásia, como Bangladesh e Índia. Somados à Rússia, estes três mercados em conjunto representam mais de 50% do nosso volume de exportação. Os países da União Europeia representam 20% e o restante disso se divide entre o Reino Unido, Colômbia e Oriente Médio. Exportamos para mais de 30 países em volume significativo", ressaltou o CEO da empresa que empregou cerca de 2.500 safristas de todo o País na colheita deste ano. "Referente à estiagem, o Brasil terá uma queda razoável no volume de produção. A seca e o excesso de chuvas de granizo são os principais causadores disso. Esse ano, exportaremos provavelmente 40 mil toneladas", estimou Barbosa. "Em compensação, nesta safra tivemos uma maçã pequena, mas que possui um teor do açúcar muito bom e é muito saborosa", ponderou o CEO, que ainda revelou os planos da empresa para colher em torno de 57 mil toneladas este ano, e expandir o seu volume de produção para 80 mil toneladas nos próximos quatro anos. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia também deverá impactar o fluxo do setor no mercado internacional. Os produtores gaúchos já sentem os efeitos da guerra no Leste Europeu após sanções aplicadas à Rússia, um dos maiores consumidores globais da maçã brasileira. "As exportações devem ser menores por causa do aumento do valor do preço do frete e por causa da guerra também", disse o diretor comercial da Frutini, Vinicius Sperotto. "A Rússia é um consumidor muito importante e as importações estão paralisadas neste momento em função do conflito", frisou o representante da empresa que possui em torno de 550 hectares distribuídos nos municípios de Bom Jesus, Campestre, Muitos Capões e Vacaria. Um exemplo das consequências da guerra no setor ocorreu no início de março, quando um contêiner carregado com 21 mil quilos de maçã Gala colhidas em Vacaria foi impedido de embarcar para São Petersburgo. O envio ocorre pelo porto de Navegantes, em Santa Catarina, que confirmou o cancelamento de todos os envios com rota para a Rússia.

Incêndio em fábrica também gerou insegurança

O incêndio que atingiu a fábrica da Schio, em Vacaria, nodia 7 de fevereiro, também se soma aos fatores que têm gerado insegurança ao setor nesta safra. Presente há 35 anos no mercado da agropecuária, a empresa é uma das maiores produtoras nacionais de maçãs e lidera as exportações do país, correspondendo a 80% do volume que sai do Brasil. "Em virtude da quebra da safra, não teremos dificuldades de remanejar as frutas para dentro de outras filiais da empresa", declarou Francisco Schio gerente operacional "Não teremos problemas de falta de armazenagem. Nós fomos afetados em uma linha de processamento de frutas mas conseguimos remanejar a situação para que a empresa pudesse continuar com o seu fluxo normal. Agora ainda estamos na fase de limpeza, removendo os entulhos e fazendo algumas demolições. Essa etapa vai durar pelo menos por mais 30 dias, mas a perspectiva é voltarmos até janeiro pois normalmente quando se tem uma safra menor, a próxima safra acaba sendo maior. Então precisaremos ter de volta essa armazenagem", ressaltou. Pelo menos 70 mil caixas de maçãs e 22 câmaras frias foram atingidas por fogo, que se suspeita ter sido gerado por um curto-circuito na fábrica. Um levantamento inicial apontou que uma área de 14 mil metros quadrados, dos 90 mil metros quadrados total, havia sido afetada pelo incêndio e mais de 1,5 mil toneladas de frutas foram queimadas. Nenhum colaborador da empresa ficou ferido. "A expectativa é de colher 180 mil toneladas nesta safra", afirmou Francisco Schio. "Tem sido uma colheita bastante difícil em virtude das intempéries climáticas. Além disso, este ano estamos tendo dificuldades com a mão de obra. Os rendimentos de produtividade estão baixos", desabafou o representante da empresa que possui uma área de 3 mil e duzentos hectares nos municípios de Vacaria, Muitos Capões, Monte Alegre e Bom Jesus.

* Marcel Horowitz