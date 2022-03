Benefício de saúde ampliado

Estudantes e aprendizes com contratos ativos por meio do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) ganharam uma camada extra de zelo pela sua saúde física e mental. A entidade acaba de ampliar a parceria com a Rede Múltipla Vital Help, que viabiliza acesso a exames laboratoriais, procedimentos hospitalares e consultas clínicas a preços mais acessíveis.

A principal novidade é que as consultas online, cada vez mais presentes entre a população, passam a ser feitas diretamente com médicos, e não mais com profissionais da enfermagem. Estas consultas com clínicos gerais poderão ser feitas 24 horas por dia, sete dias por semana ao acionar o Telessaúde 24 horas via WhatsApp. Será possível agendar atendimento com médicos especialistas pelos mesmos canais.

Vale lembrar que os aprendizes não têm custo para as teleconsultas, enquanto seus familiares pagam, por consulta, valores reduzidos em relação a rede particular. No caso dos estagiários, estes preços valem tanto para os estudantes quanto para seus familiares.

Além disso, os beneficiários terão descontos para serviços com seus animais de estimação, como consultas, cirurgia, procedimentos estéticos, dentre outros. O benefício ocorre livre de carências e sem necessidade de cadastro prévio do pet.

Cuidar da saúde e ter a tranquilidade de que a família e o pet estão seguros ajudam a manter o foco e a produtividade no trabalho.

Além destas novidades, seguem valendo os benefícios oferecidos pelo CIEE-RS via parceria com a Vital Help, que gera descontos em uma vasta gama de serviços médicos. Ao necessitar de atendimento, basta que o estagiário ou aprendiz entre em contato com o estabelecimento de saúde desejado, informe sua condição de vínculo com o CIEE-RS e se informe sobre o desconto oferecido. A relação de clínicas, hospitais e laboratórios credenciados pode ser encontrada no site www.vitalhelp.com.br.

Uma das vantagens do programa é que os benefícios são ilimitados, podendo ser contratados quantas vezes houver necessidade. Também não há burocracia no agendamento ou na cobrança, pois a marcação e o pagamento são realizados diretamente com o estabelecimento. No caso das teleconsultas, o pagamento pode ser feito por cartão de débito ou crédito, PIX ou no boleto.

CIEE-RS