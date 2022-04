A verdadeira transformação digital

Nos primeiros meses da pandemia, com a necessidade do isolamento social, inúmeros negócios tiveram de fechar suas portas físicas. Não puderam atender no tradicional olho no olho, ter o dia a dia com o cliente. O e-commerce foi a alternativa para manter os negócios funcionando. Quem já tinha operações estruturadas saiu na frente, enquanto muitas companhias precisaram ingressar nessa modalidade.

Agora, imagine que sua empresa fique fora do ar por vários dias na web. Um prejuízo tremendo, que gera não só um grande rombo financeiro, como também reforça a importância de construir uma estrutura robusta e segura nesse mercado. Tivemos há poucas semanas um caso exemplar, com o e-commerce de um grande player do setor de varejo que passou por instabilidades. Além de frustrar clientes, fornecedores e parceiros, o evento abalou a confiança no empreendimento, que tem nas plataformas digitais mais de 60% de sua receita.

A digitalização é um caminho sem volta. Se antes investir em tecnologia era um diferencial, hoje é uma condição essencial para se manter no mercado. E é fundamental que os empresários saibam dimensionar os desafios a serem enfrentados nesse processo. Para tanto, é importante formatar estruturas capazes de dar conta da exigência do negócio, evitar falhas e, principalmente, garantir a proteção dos dados pessoais.

As unidades físicas continuam essenciais, porém o mundo, cada vez mais, se volta para o digital. Dos nossos celulares, fazemos compras de tudo que se possa imaginar. Se o seu negócio não é capaz de atender às necessidades dos clientes também nesse espaço, os prejuízos serão inevitáveis, tanto financeiros quanto reputacionais.

Digitalizar as operações não é uma opção: é o único caminho. Contribui para a eficiência das operações, gera modelos de negócios e permite a conquista de novos clientes. Mas é muito mais do que resultado financeiro e melhor experiência do consumidor. É uma mudança de cultura interna e externa , exigindo adaptação constante e responsabilidade. Essa é a verdadeira transformação digital.

*Advogada e consultora de privacidade e proteção de dados da Biolchi Empresarial