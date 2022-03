Canoagem e sustentabilidade em uma única iniciativa

A primeira consciência ambiental que a iniciativa busca alcançar é ensinar para os alunos formas de não gerar o resíduo. Após isso, eles passam as maneiras corretas de como colocar o resíduo em cada local, proporcionando para os alunos uma ideia de passar adiante. "A criança acaba aprendendo lá e levando para os colegas, para casa, para os pais. Então, isso acaba se tornando uma corrente, sempre repassando esse conhecimento", expõe Hans Mallmann, presidente do Clube de Canoagem GAC e Gerente do Projeto Desvendar Canoagem Guaíba. Além disso, os estudantes também são ensinados a fazer sua própria composteira e gerar adubo orgânico.

O Projeto Desvendar Canoagem funciona em dois núcleos: Guaíba e Pacajus, no Ceará, que terá o início das aulas em abril. Ao todo, são 480 alunos (240 para cada), sendo quatro escolas em cada núcleo. No mês de fevereiro, o eixo gaúcho começou a selecionar escolas para fazerem parte das ações. No dia 5 de março, foi feita a primeira coleta ambiental, no centro da cidade, na qual foram recolhidos 10 sacos de 100 litros de material reciclável.

Duas vezes por semana, os alunos do projeto têm aulas de canoagem e, paralelamente, fazem recolhimento de materiais recicláveis da orla do lago Guaíba, aplicando os aprendizados das palestras de sustentabilidade e disciplina ambiental. Tudo isso para que, no final, eles produzam o próprio caiaque, ou prancha, no qual vão aprender as técnicas da canoagem. Os estudantes também receberam apostila, camiseta e boné.

O Projeto Desvendar Canoagem nasceu da parceria entre o Guahyba Associação de Canoagem (GAC) e o Instituto Incentivar. A iniciativa tem como objetivo promover educação ambiental através da prática do esporte e atividades lúdicas ligadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas). Viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte da Secretaria Especial de Esporte do Ministério da Cidadania, com patrocínio da CMPC e da WestRock, a Ong teve início das suas atividades em janeiro e conta com 240 alunos, entre 10 a 18 anos, da Escola Municipal Darcy Berbigier, em Guaíba.

Trajetória de medalhista teve início em proteção social

A jornada de Hans Mallmann na canoagem teve início em 1999 num projeto social que também fazia parceria com a CMPC. Em 2004, com 15 anos, ele fez uma seletiva para seleção brasileira da modalidade, no qual entrou e permaneceu por 12 anos.

Como atleta, é especialista na categoria K2 - 200 metros, sendo campeão Pan-Americano no ano de 2013 em Porto Rico, vice-campeão dos Jogos Sul-Americanos no ano de 2014 no Chile, vice-campeão do Pan-Americano no ano de 2014 no México e pentacampeão Brasileiro no ano de 2014. Em 2015, conquistou a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, foi atleta reserva e, ao final da competição, aposentou-se.

Como uma pessoa que dedicou a maior parte da sua vida à canoagem, Hans sabe o potencial transformador da prática esportiva. Atleta aposentado desde 2016, o canoísta hoje tenta levar o seu esporte aos jovens da cidade em que cresceu. "Para mim é muito gratificante e emocionante poder passar essa experiência que eu tive ao longo dos anos. Poder dizer que hoje grande parte de toda minha estrutura foi devida à canoagem.", expressa o ex-atleta. Hoje presidente do Clube de Canoagem GAC e Gerente do Projeto Desvendar Canoagem Guaíba, Hans teve seu caminho facilitado como administrador por conta da sua sua história no esporte.

A CMPC Brasil tem sua unidade industrial localizada em Guaíba, no Rio Grande do Sul, faz parte do grupo chileno CMPC e produz, por ano, cerca de 1,9 milhão de toneladas de celulose - matéria-prima biodegradável utilizada na fabricação de produtos de higiene pessoal, de embalagens e de vários outros itens presentes no cotidiano das pessoas. Presente no Brasil desde 2009, a empresa é uma representante da bioeconomia e tem suas operações baseadas no conceito da economia circular, transformando 100% dos resíduos sólidos do processo industrial em 15 novos produtos.