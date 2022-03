Editoras encolhem tiragem de livros e HQs

Uma alta abrupta no preço do papel no começo deste ano desequilibrou os orçamentos das editoras, ao elevar de forma imprevista os custos de produção de livros, de materiais promocionais e de embalagens. A inflação atingiu várias categorias de papel -na produção nacional destinada a linhas editoriais, chegou a 65% somente nos últimos dois meses. Para o consumidor final, o resultado já é livros e revistas mais caros e menor variedade de publicações.

Sobrevida dos orçamentos está mais curta

Barbara Robles, gerente de marketing de publicações da editora, diz que, além da impressão, custos com logística e contratos de licenciamento pesaram na decisão de reajustar os preços. Ainda assim, segundo ela, parte do aumento de custos foi absorvido pela empresa, graças à diversidade de produtos e acabamentos. O impacto não é linear, com um mesmo percentual para todos os produtos. Novos reajustes não estão descartados. Na Panini, diz a gerente de marketing, o reajuste começa a afetar os custos gráficos e todos os negócios que têm como matéria-prima o papel nacional.

No fim de 2021, a Panini, que publica Marvel e DC no Brasil e tem vasto catálogo de colecionáveis (como álbuns de figurinhas), anunciou novos preços para diversos títulos a partir de janeiro.

O orçamento feito pela editora na época chegava a um preço de capa de cerca de R$ 55. Financiamento encerrado, o livro não terá como ser colocado no mercado por menos de R$ 85, tamanha a diferença nos custos em apenas dois meses. João Varela, fundador da editora, diz que a empresa vai cobrir o valor de quem comprou a publicação quando foi feito o financiamento coletivo: "Não vamos conseguir lançar com aquele valor".

Volume impresso por edição deve encolher em 2022

Com tantas variáveis na mesa, o mercado gráfico e editorial tende a encolher. Tavares, da CBL, afirma que as tiragens no Brasil já são baixas, e quanto menor, maior o custo. Rodagens acima de 10 mil unidades são reservadas a autores premiados -"best-sellers ou livros de influenciadores".

A julgar apenas pelos números de cópias, a digitalização poderia parecer uma alternativa. Em 2020, segundo a consultoria Nielsen, as vendas de ebooks subiram 83% na comparação com 2019. O faturamento cresceu 11%, mas ainda correspondia a apenas 6% da receita das editoras. Ainda assim, um crescimento ante os 4% de 2019.

João Varela, fundador da editora a Lote 42, porém, vê o mercado sob um dilema. "Tudo digital cresceu em 2020, mas se considerar que o ebook está aí há décadas, bancado e incentivado por gigantes da tecnologia, creio que é seguro dizer que o leitor rejeitou o formato." Para ele, apesar de um aumento de vendas de ebooks em 2020, o formato, como existe hoje, não explora suficientemente as potencialidades do meio tecnológico. "O futuro do livro fica cada vez mais sombrio. O formato digital não se provou amigável", diz.

A impressão sob demanda seria outro jeito de driblar [a alta de custos], mas ela faz subir muito o valor unitário do livro, afirma ele: "Talvez a gente precise valorizar mais a materialidade do livro, publicar menos e melhor."

O presidente da Abrigraf Nacional, Sidnei Victor, diz que o impacto pode ser visto pela redução no número de publicações e no que ela chama de "desaparecimento dos jornaizinhos", as publicações de bairros e entidades.

Na indústria gráfica como um todo, os reajustes chegam também por meio do papel cartão, usado em embalagens.

Sócio da Congraf Embalagens, Sidnei Anversa Victor Junior (filho do presidente da Abigraf) diz que o aumento para os cartões chega um pouco depois daqueles destinados aos de impressão.

Como em outros setores, há ainda instabilidade no abastecimento de insumos importados, o que leva ao aumento dos estoques. Se, por um lado, ter matéria-prima guardada permite atender pedidos com mais rapidez, por outro, reduz a liquidez.

"Está muito complicado montar preço. Com o estoque, não conseguimos negociar preços melhores, pois aumenta o nosso custo", diz Junior.

Quem produz o papel diz que a variação de preços acompanha o mercado internacional. A Sylvamo (antigo braço de papel da International Paper) diz que todo o processo logístico até o produto chegar ao consumidor vem sendo afetado pelos aumentos de custos.

"A Sylvamo tem buscado balancear a elevação nos custos com aumentos de preço de forma equilibrada, baseando-se no compromisso e na responsabilidade que nossos produtos têm no processo de educação da população brasileira", diz a empresa, em nota.

A Suzano anunciou em janeiro alta de 35% no papel para linhas editoriais -a empresa é uma das principais fornecedoras de papéis para escrever e imprimir (estima-se que ela tenha 40% do mercado no Brasil). Esse aumento acabou sendo parcelado após negociação com a CBL (Câmara Brasileira do Livro), diz Vitor Tavares, presidente da entidade. A primeira parte, de 10%, já está valendo --as outras virão em abril e junho.