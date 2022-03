Brasil reduz diplomados em áreas estratégicas

Na contramão da tendência mundial, o número de diplomados por universidades brasileiras em boa parte das áreas conhecidas como STEM (Ciências, Engenharia, Matemática e Computação) caiu ao longo de uma década. De 67 mil formados nessa área em 2009, o número despencou para 60 mil em 2019. Esses campos são estratégicos tanto para o mercado de trabalho quanto para inovações científicas, e a queda do número de especializados prejudica ainda mais o país na corrida pela economia do futuro.

O ponto fora da curva foi a área que inclui a engenharia, em que o número de formados triplicou no período.

O levantamento, feito pela consultoria IDados a partir de dados do Inep, mostra que as universidades públicas, especialmente, perderam participação no número de formados em áreas prioritárias para o mercado de trabalho, apesar de um aumento no total de brasileiros com ensino superior na maior parte das carreiras. Em seis de oito setores de conhecimento analisados, elas tiveram queda no percentual de diplomados na comparação com as instituições privadas.

Na comparação entre 2009 e 2019, na área de saúde e bem-estar, por exemplo, o percentual de formados nessas instituições caiu de 20,7% para 16,4%, enquanto a fatia do setor privado subiu de 79,3% para 83,6%. Na de agricultura, silvicultura, pesca e veterinária, a universidade pública perdeu quase 12 pontos percentuais, de 59,2% para 47,8%.

Mesmo quando ocorreu um aumento significativo no número de diplomados --como os da área de engenharia, produção e construção, que passaram de 21,4 mil para 61,1 mil no período--, a fatia das instituições públicas caiu de 38,2% para 24,5%.

O desempenho errante do país em formar profissionais voltados principalmente para ciência e computação vai na contramão do resto do mundo. No terceiro trimestre do ano passado, o número de trabalhadores em funções STEM era de 1,5 milhão, enquanto os demais passavam de 7,6 milhões. Enquanto isso, na economia norte-americana, 10 milhões (7%) ocupam essas funções.

Segundo o pesquisador do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getulio Vargas) Fernando Veloso, é visível o esforço que os países desenvolvidos têm feito para aumentar investimentos na formação de trabalhadores do futuro. "Há uma tentativa de preparar as futuras gerações e também sobre como requalificar quem já está no mercado de trabalho. No Brasil, a experiência mais recente foi com o Pronatec, mas que teve resultados muito abaixo das expectativas."

Ele destaca que os programas em que o governo tenta determinar as áreas de formação costumam ter um desempenho pior do que aqueles em que há um diálogo com as empresas para facilitar a empregabilidade do aluno no futuro em funções com demanda mais clara.

Veloso também considera que há, muitas vezes, um excesso de academicismo nas instituições públicas de ensino superior. "O ensino, muitas vezes, é mais voltado para pesquisas e com menos conexão com o mercado de trabalho. Uma alternativa, como o que acontece nas faculdades comunitárias norte-americanas, seria tentar tornar a universidade pública mais flexível, sem perder a qualidade."

"A gente ouve muito falar na baixa produtividade do trabalhador brasileiro, então, poderia haver uma orientação mais clara por parte do governo federal para avançarmos nessas áreas-chave", diz o pesquisador Guilherme Hirata, da IDados. Já Amauri Fragoso de Medeiros, do Andes-SN (Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior) e professor da Universidade Federal de Campina Grande (PB), avalia que gerar conhecimento apenas tendo em vista suprir o mercado de trabalho é uma questão falaciosa.

"O mercado é apenas uma célula da sociedade, não é a sociedade inteira. Além disso, o que se observa é que as universidades privadas pegam as camadas mais pobres da população, na ilusão de comprar com a educação uma melhora na qualidade de vida que não veio."

Para Claudia Massei, executiva da Siemens na Alemanha, além de formar mais profissionais voltados para as profissões do futuro, o Brasil precisa desenvolver um mercado de trabalho que absorva mais profissionais após formados. "Do lado privado, muitas empresas de grande porte que estão no Brasil não têm centros de pesquisa no país. Na política pública, falta estratégia para definir o profissional que será demandado em cinco ou dez anos."