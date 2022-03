Com clareza de ideias e exemplos concreto, o livro nos ajuda a refletir que governo queremos e como ele deve se relacionar com os novos tempos e as novas forças na organização da sociedade.

Contudo, há riscos pelo caminho. Grandes ou pequenos, se os governos devem compreender melhor a tecnologia e saber como usá-la, é preciso também que haja pesos e contrapesos a respeito do que o Estado (e também os agentes do mercado) deve fazer com esse poder recém-obtido.

O autor parte de uma análise de que iniciativas governamentais podem ou não ter sucesso, apresentar bons ou maus resultados independentemente de que lado do espectro ideológico elas venham. Os avanços tecnológicos e as mudanças do século XXI puseram uma revolução em marcha, abrindo outras possibilidades de organização do Estado, graças a novos recursos e a novas formas de atuação, capazes de fornecer serviços a um grande número de pessoas de maneira eficaz e eficiente. Para Prabhu, as iniciativas inovadoras, implementadas por governos de diferentes orientações, em diferentes países, provam isso.

Liberdade

Com essa obra, é possível aproveitar cada dica, ideia, conhecimento, fato novo e procure conversar com a sua família na aplicação de suas novas escolhas, técnicas aprendidas e estratégias para a quitação das dívidas, pois dúvidas existem e a sua atitude deverá ser a do reforço positivo perante tantas dificuldades.

Em "Quem tem dívidas tem dúvidas:Técnicas e estratégias para alcançar a liberdade financeira e emocional", o autor tratará desses tópicos por meio do momento pós-compra, sob alguns olhares de motivos, desejos e complexidades enquanto contempla algumas das causas. Com o devido direcionamento, ficará mais fácil se proteger ou usá-las a seu favor. O livro mostrará caminhos alternativos para a redenção. E que são, acima de tudo, aplicáveis.

Psicologia

Em "Psicologia Financeira: lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade", o vencedor de dois Best Business Award da Society of American Business Editors and Writers and Financial Journalism, Morgan Housel, não vai te ensinar como investir, nem dará dicas sobre quais os melhores investimentos.O autor sugere por meio de exemplos reais, uma reflexão para aquele que investe no mercado; levando sempre em consideração qual a real necessidade para determinado objetivo.

Para ele, a forma como lidamos com o dinheiro finanças pessoais, investimentos, decisões de negócios costuma ser explicada como um campo puramente matemático, no qual dados e fórmulas nos dizem o que fazer. A verdade, na visão de Housel, é que grandes decisões monetárias não são tomadas diante de uma planilha, mas durante jantares com a família e reuniões com os colegas de trabalho. Além disso, cada decisão é um reflexo da história pessoal e das dificuldades enfrentadas pelo indivíduo que a tomou

Abordando a gestão financeira de maneira inédita, Housel apresenta casos de sucessos e fracassos que demonstram a importância do fator psicológico nas finanças, oferecendo aprendizados para administrar e fazer o dinheiro render em busca do maior objetivo de todos nós. O objetivo desta obra é convencer o leitor que de que habilidades pessoas são mais importantes que o lado técnico do capital.

Psicologia Financeira: lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade; Morgan Housel; Editora Harper Collins; 304 páginas; R$ 35,90; disponível em versão digital.