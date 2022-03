A guerra, as commodities e os Fiagros

Quando uma guerra é anunciada, há sempre um certo pânico imediatista que impacta o preço das commodities e outros ativos do mercado financeiro. Parte do movimento está relacionada a fundamentos e outra à dificuldade em prever os problemas na produção dos países envolvidos e sobre como a oferta de outras nações poderá fazer frente à demanda. Este foi o cenário ao final de fevereiro, quando a Rússia invadiu a Ucrânia e, por conta da decisão, passou a sofrer fortes sanções internacionais.

Em 24 de fevereiro, trigo, soja e milho registraram forte alta na bolsa de Chicago. Celeiro da Europa, a Ucrânia é uma importante produtora de grãos, especialmente milho e trigo, sendo que este último representa 25% da demanda global. Como a formação dos preços é questão de oferta e demanda, a retração da primeira causa forte alta nas cotações.

Em uma primeira análise menos apurada, pode-se afirmar que o cenário favorece o agronegócio brasileiro, mas deve-se ponderar outros fatores, dentre eles o fato de que as condições climáticas não são as melhores para que haja um aumento de produção. As secas prejudicaram a produção no Sul do país. Além do mais, o Brasil é um grande importador de fertilizantes da Rússia. Há, portanto, um novo fator de pressão de custos no médio prazo.

Relatório o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, publicado antes do conflito, já demonstrava o aumento do protagonismo brasileiro no agronegócio internacional, registrando crescimento em todos os produtos que têm participação no mercado externo. O documento demonstra que a soja permanece como carro-chefe. A projeção é de que as exportações brasileiras somem 136 milhões de toneladas no período 2031/32, o que corresponde a 62% do mercado mundial. Em relação ao milho, o volume de vendas externas brasileiras deve passar dos atuais 43 milhões de toneladas, para 65 milhões em 2031, 26% do comércio mundial.

O Brasil reafirma seu protagonismo como celeiro do mundo em meio às tensões internacionais, o que deve atrair capital estrangeiro e gerar oportunidades. Deve-se ponderar, entretanto, que a pressão nos custos das commodities terá impacto direto na inflação, afetando também a taxa de juros. Este cenário é negativo para diversos setores. Já o agronegócio, que tem como repassar a alta dos custos diante da oferta internacional reduzida, tende a sofrer menos. Investir neste segmento, que vem demonstrando pujança é uma forma de proteger o capital em meio à alta dos preços e juros elevados. Os Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagros) devem crescer bastante nos próximos meses. São ativos isentos de imposto de renda e que oferecem bons retornos no longo prazo.