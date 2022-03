Crise climática é sobre economia e não sobre planeta

Eco=ambiente, Nomia=regras. Logo percebemos que as regras para conviver neste âmbito estão desarmônicas. O planeta se regenera há milhares de anos, porém só agora o ser humano está lutando para a sua sobrevivência. A partir dessa óptica, criamos um sistema no qual vivemos e, no dia 16 de março, é comemorado o Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas, carregando um objetivo ainda maior, o bem-estar da humanidade.

É importante a consciência para refletir. A natureza tem seu limite de regeneração e, nós como seres humanos, ultrapassamos esse limite, fazendo necessário criar um dia para lembrarmos de olhar para nossos atos e ações que contribuem para as mudanças climáticas.

Quando falamos de mudanças climáticas, estamos nos referindo a vários ciclos que envolvem a evolução humana. Essa evolução nos coloca de encontro com todo o avanço histórico tecnológico que, mesmo indiretamente, causou a crise que vivemos hoje. Mas também não podemos desmerecê-lo, pois a inexistência desses avanços limitaria o poder tecnológico que possuímos atualmente.

No âmbito corporativo, as empresas como um todo têm um papel fundamental, assim como um ciclo econômico. Quando a empresa se propõe a realizar processos com compliance, seriedade e comprovações de suas ações, ela se torna uma aliada no combate à crise climática em diversos segmentos. Dessa forma, as atitudes das instituições provocam a mudança em parceria com o ambiente. Não adianta apenas o produto estar alinhado com a pauta, é preciso criar uma rede em torno dele para que toda a malha logística funcione. O impacto disso tudo é sistêmico, a empresa é feita de pessoas, as pessoas produzem resultados, logo, mudanças são geradas.

Em novembro de 2021, foi realizada a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre mudanças do clima. Para o Brasil, se olharmos para um cenário direcionado ao meio ambiente, tivemos em pauta assuntos muito pertinentes como: fonte de energia renovável e investimento em energia limpa. O que levou os representantes brasileiros presentes no encontro a levantar diversas alternativas e promessas assumindo a responsabilidade de fazer a diferença nessa luta contra os impactos da crise climática. Afinal, o planeta vai continuar, o que vai acabar, se nada fizermos, é a raça humana.

Uma das metas globais apresentadas na COP 26 foi a redução de 30% da emissão de gás metano, que é liderado pelos países produtores de agronegócio. Medida que impacta diretamente na economia brasileira. E como reverter isso? A partir de alternativas de compensação e redução de desmatamento, pois não impactam diretamente a economia brasileira, como a missão dos stakeholders para que as práticas de redução se tornem uma realidade.