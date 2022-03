Morar em condomínio exige, além do compartilhamento de espaço comum e do cumprimento de normas, a preocupação com serviços considerados básicos, como fornecimento de água e energia, manutenção geral e serviços. Em "Revolucionando o condomínio", a administradora e consultora Rosely Schwartz traz os principais tópicos que envolvem a administração de um condomínio. Segundo a autora, para que tudo funcione perfeitamente, é indispensável que haja uma administração capaz de manter a estrutura em atividade e atender tanto às normas quanto às expectativas dos moradores. A administração do condomínio está centralizada na figura do síndico, que, por causa do aumento das exigências legais, precisa de cada vez mais conhecimento para exercer, de forma eficaz, as atividades inerentes ao cargo. O problema é que muitas vezes ele nem sempre está preparado para a função, o que resulta em ações arbitrárias, falta de controle financeiro e consequente elevação da taxa condominial. Com as informações presentes nesta obra, o síndico, mesmo iniciante, será capaz de realizar uma gestão mais eficiente, tranquila e segura. Já os moradores terão condições de avaliar se a administração está sendo eficaz e se a legislação que envolve o condomínio está sendo cumprida. A obra enfatiza ainda que, para haver um maior equilíbrio, síndico, moradores, funcionários, administradores e fornecedores devem colaborar entre si. Revolucionando o condomínio: um guia; Rosely Schwartz; Editora Benvirá; 416 páginas; R$ 86,00; disponível em versão digital.

Finanças

A ilusão do crescimento - livro

/EDITORA ALTA BOOKS/DIVULGAÇÃO/JC

Em "A Ilusão do Crescimento", o escritor e jornalista premiado David Pilling explora como economistas e seu culto ao crescimento se apropriaram de nossa política e se infiltraram na maneira como refletimos sobre o funcionamento da sociedade. Nossas políticas são incansavelmente voltadas para o aumento de nossa medida padrão de crescimento, o Produto Interno Bruto. Por esse parâmetro, nunca estivemos mais ricos ou mais felizes. Então, por que a sensação não é essa? Por que estamos vivendo em épocas tão fragmentadas, com o populismo global em ascensão e a desigualdade de renda de sempre? No livro, Pilling argumenta que precisamos medir nossos sucessos e fracassos usando critérios diferentes. Enquanto para o crescimento econômico o consumo de heroína e a prostituição valem mais que trabalho voluntário ou serviços públicos, em um mundo sensato aprenderíamos a valorizar o que torna a economia melhor, não somente o que a torna maior. Portanto, muito do que é importante para nosso bem-estar, de ar limpo a ruas seguras, de empregos estáveis a mentes sadias, está fora do alcance de nossa medida padrão de sucesso. Segundo o autor, priorizamos a maximização do crescimento sem parar de pensar nos custos. Com um estilo que perpassa uma linguagem complexa empregada por uma classe de economistas, o autor argumenta que nossa lealdade inabalável ao crescimento está transmitindo políticas equivocadas A ilusão do crescimento; David Pilling; Editora Alta Books; 368 páginas; R$ 79,00; disponível em versão digital.

Empreender

Metodologia Startup Village - livro

/EDITORA LITERARE BOOKS INTERNATIONAL/DIVULGAÇÃO/JC