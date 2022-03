Reflexões no mês da mulher

O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) tem promovido uma série de iniciativas para celebrar o Mês da Mulher. Ações de conscientização sobre igualdade de gênero e empoderamento feminino no mercado de trabalho, além de incentivo ao empreendedorismo, têm marcado as homenagens.

Em parceria com a Embelleze, o CIEE-RS promoveu, no Dia Internacional da Mulher, celebrado na terça-feira passada (8), uma atividade para jovens participantes do POD Socioeducativo e suas mães. A mobilização contou com palestra motivacional da professora do Instituto Embelleze, Carina Gomes, que contou sua história de superação.

O evento buscou estimular as jovens a refletirem sobre empoderamento e empreendedorismo feminino. Na ocasião, foi realizado um momento de autocuidado e embelezamento, proporcionado pela equipe do Instituto às participantes.

O CIEE-RS tem atuado em seus canais oficiais e seus perfis de redes sociais para homenagear as mulheres, reconhecer seu protagonismo no mundo corporativo e apoiar a pauta da igualdade. As colaboradoras também receberam a merecida homenagem.

Cada vez mais mulheres ocupam cargos de liderança nas organizações

Cada uma recebeu um kit com sementes de Sálvia Splendens, bela flor avermelhada e famosa por atrair beija-flores e borboletas. A mensagem que a lembrança trazia foi inspiradora: “Floresça onde você estiver”. Recado que não poderia ser mais pertinente: ainda que haja um extenso caminho a seguir, cada vez mais mulheres ocupam cargos de liderança nas organizações e conseguem reduzir as diferenças salarias em relação aos homens.

Pegando como exemplo o segmento de atuação do CIEE-RS, pode se ver o grande protagonismo das profissionais. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e pesquisa do Mercadômetro mostram que as mulheres representam 75% do total de trabalhadores em áreas de Recursos Humanos. Outra pesquisa, da Bureau of Labor Stati, indica que 73% dos gerentes de RH são mulheres.

Com seu conjunto de habilidades técnicas e comportamentais, elas são craques em lidar com as pessoas, analisar dados corporativos e tomar decisões assertivas, que beneficiam as empresas e a sociedade como um todo.

CIEE-RS