Um ótimo momento para conquistar uma vaga

Passado o período de férias e as festividades carnavalescas, a busca por estágios e oportunidades na Aprendizagem volta a crescer. Com a retomada das aulas, multiplicam-se os cadastros de estudantes no Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS). São os jovens com interesse em suas primeiras oportunidades no mundo do trabalho.

Ao mesmo tempo, as empresas retomam a produção plena e reativam seus processos seletivos, em particular para encontrar novos talentos. Por meio de ferramentas digitais ou presencialmente, as seleções ocorrem em todas as áreas de formação e em todas regiões do Estado. O resultado é que o CIEE-RS inicia março com 15% a mais de vagas de estágio em relação ao início do ano.

O que se costuma ver a partir de março são as companhias protagonizando uma saudável corrida em busca de talentos, de forma a integrá-los às equipes ainda no primeiro trimestre. Assim, haverá tempo para treinamento, alinhamento aos valores organizacionais e será iniciado o desenvolvimento de competências. A expectativa é de que estes jovens se tornem cada vez mais produtivos no decorrer do ano.

A ampla oferta de vagas e o “timing” ideal tornam março um ótimo mês para procurar estágios e vagas na Aprendizagem.

Para os estudantes, as oportunidades são valiosas. Iniciar o período letivo com uma vaga já assegurada é um ótimo caminho para ter mais previsibilidade de horários e tranquilidade para aprender. Ou seja: a ampla oferta de vagas e o “timing” ideal tornam março um ótimo mês para procurar estágios e vagas na Aprendizagem.

O momento também possibilita que se busque aquelas vagas mais alinhadas às aspirações profissionais. A dica é que se avalie com atenção o perfil de cada oportunidade, assegurando-se que ela, efetivamente, complementará o conteúdo de aula e que contribuirá para a formação profissional.

O jovem que participou de processos seletivos e realizou suas primeiras entrevistas durante o verão – período em que há menor concorrência – pode ter uma leve vantagem em razão das experiências assimiladas. No entanto, as portas estão abertas para todos.

CIEE