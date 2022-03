O perfil do profissional de administração é bastante versátil, possibilitando que exerça uma ampla variedade de serviços em uma empresa ou mesmo gerindo o seu próprio negócio. Mas como escolher que caminho seguir? No livro "Administração: da teoria à prática para o sucesso", Roberto Cunha Neto explica as teorias administrativas que surgiram ao longo do tempo, ilustrando como a administração foi pensada e aplicada no dia a dia das organizações, e como se dá hoje a rotina do administrador nos diferentes departamentos em que pode atuar.

Nesta obra, são destacadas as habilidades humanas requisitadas pelo mercado, como a proatividade, a comunicação, o trabalho em equipe, a alta produtividade e a atitude sustentável, ética e cidadã, assim como o domínio de recursos técnicos, como a análise SWOT, o modelo de negócios Canvas e o ciclo PDCA. O autor ainda aponta as principais tendências do mercado, com dados atuais de pesquisas, e dedica um capítulo final ao empreendedorismo, indicando as razões para empreender e as características dos profissionais desse setor.

O conteúdo é complementado com dicas de filmes e livros, além de atividades e glossários, para explorar os temas abordados. Com este lançamento, o Senac São Paulo visa contribuir para a formação do estudante que está ingressando no mercado, oferecendo informações teóricas e práticas para que possa desenvolver suas competências pessoais.

Administração: da teoria à prática para o sucesso; Roberto Cunha Neto; Senac São Paulo; 232 páginas; R$ 68,00; disponível em versão digital.