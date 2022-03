Centro Social da Rua oferece assistência para moradores carentes da Capital

Seguindo com o trabalho assistencial, o Centro Social da Rua criou um projeto sazonal chamado Aquecimento Solidário. A iniciativa teve início em 2017 quando uma pessoa em situação de rua morreu de frio naquele inverno. Desde lá, quando as temperaturas baixam, eles convocam um grupo de voluntários através da internet e pessoas que queiram participar da ação para sair pelos bairros da cidade distribuindo roupas, cobertores, alimentos e bebidas quentes na intenção de evitar que cenários como aquele ocorram novamente. No ano passado, o projeto conseguiu doar mais de 1500 cobertores.

Nesse sentido, a Ong criou o projeto Lavanderia Solidária, partida da observação que as pessoas em situação de rua junto no banho lavavam também suas próprias roupas. Na visão da fundadora da CSR, falta em Porto Alegre pontos de acesso à água para que possam tanto tomar banho quanto lavar seus pertences. "Temos uma cidade que não é amiga das pessoas necessitadas", sentencia Andrade. A Lavanderia Solidária é um reboque adaptado que por dentro tem uma máquina de lavar e outra de secar, que como o Banho Solidário, fica parada em pontos de concentração de moradores de rua.

Em 2017, percebendo que existiam muitas outras necessidades além do banho e que era preciso combater essas carências sociais dessa população, Letícia então fundou a Ong Centro Social da Rua (CSR). Desde a sua criação foram incluídos novos projetos, buscando dar apoio, visibilidade e inclusão para a população em situação de rua da cidade. A organização tem um grupo de 20 voluntários, mas, em algumas ações, já chegaram a mobilizar 70 pessoas. Eles também contam com o apoio do Theatro São e da Escola Porto Alegre (EPA), que cedem água e luz para os projetos.

Inspirada em uma ação que ocorreu na Bahia, Letícia Andrade decidiu criar uma iniciativa que daria a oportunidade de moradores de rua tomarem banho. A partir de um financiamento coletivo, foi construído um reboque adaptado com dois chuveiros de água quente e deu início ao projeto Banho Solidário em 2016, no qual paravam em um ponto movimentado por pessoas em situação de rua e, além do banho, todas as atividades ofereciam lanches, roupas e material de higiene. São atendidas em torno de 60 pessoas por ato, mas já tiveram o pico de 140 pessoas em uma única ação.

Projeto vai até as comunidades distribuir cestas básicas e vestuário

Devido à pandemia, a Ong Centro Social da Rua (CSR) precisou se reinventar. Tanto a Lavandeira quanto o Banho foram suspensos. Para continuar seu trabalho, eles criaram o Movimento ODS 1.5 Rua, cuja sigla significa Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Onu, no qual faz referência ao item 1.5 dos 17 objetivos para proteger o mundo da Onu, que fala de proteger as pessoas vulneráveis em eventos extremos relacionados ao clima e desastres econômicos, sociais e ambientais.

Com isso, a organização fez entregas de alimentos, kits de higiene, itens de proteção (como máscaras e álcool gel) e água mineral, no qual descobriram que os moradores de rua precisavam muito. "Eles não tinham água para beber, muito menos pra lavar a mão, né? Todos os estabelecimentos tinham sido fechados", pontua Letícia Andrade, fundadora da Ong. O Movimento ODS 1.5 atendeu aproximadamente 400 pessoas todos os domingos. No auge da pandemia, chegaram a atender 1 mil pessoas num fim de semana.

Observando que era preciso ajudar não somente aqueles que estavam na rua, mas também quem mora nas comunidades mais necessitadas da cidade e que tiveram situação de pobreza agravada com o atual cenário, a Ong desenvolveu o Movimento ODS 1.5 Comunidade expandindo as ações para comunidades indígenas e bairros vulneráveis da Capital. Em 2020, foram entregues 828 cestas básicas no total, sendo 223 dedicadas às comunidades indígenas existentes em Porto Alegre e na Grande Porto Alegre. No ano passado, foram entregues até o mês de Maio, 2 mil kits emergenciais de alimentos, em 15 comunidades da capital.

Diante da falta de dados oficiais e das estimativas preocupantes do crescimento do número de pessoas em situação de rua de Porto Alegre/RS, a ONG decidiu fazer uma pesquisa para adquirir informações concretas sobre o cenário atual das ruas. Para a realização do projeto Cidadão de Rua, foram contratados e remunerados todos os 34 integrantes do jornal Boca de Rua, que são pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade social e contribuíram com a pesquisa.

Neste início de ano letivo, o Movimento ODS está fazendo a entrega de material escolar para as crianças necessitadas. Para ajudar os projetos da Ong, faça uma doação para conta bancária: Banco do Brasil; Ag: 1899-6; Conta: 59076-2; CNPJ: 28.867.980/0001-43 |Centro Social da Rua. A contribuição também pode ser feita pela chave Pix: 28.867.980/0001-43.