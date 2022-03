Aposentadoria do INSS poderá ser pedida na agência a partir de 14 de março

Segundo Machado, pelos servidores, o atendimento ao público poderia ser de 12 horas, desde que o instituto contratasse funcionários por meio de concurso público. Dados do sindicato indicam que o déficit de trabalhadores da Previdência Social para atender as demandas é hoje de 23 mil servidores.

"Essa portaria define que o horário de funcionamento do INSS é de 12 horas ininterruptas. Esse é o horário que pode funcionar, ou seja, por 12 horas com serviços internos, mas o horário de atendimento das agências seria de seis horas ininterruptas, ou seja, das 7h às 14h, podendo ser iniciado até as 8h", afirma.

Agora, o segurado poderá agendar qualquer serviço do qual necessite e também conseguirá o atendimento presencial de forma espontânea, como ocorria antes da pandemia. O horário de abertura ao público ainda não é consenso, embora uma portaria do INSS, de fevereiro, indique que o funcionamento é das 6h30 às 17h30, os servidores afirmam que isso não é possível.

Segundo o instituto, ainda não há data prevista para o funcionamento total. Além disso, a reabertura deve começar de forma escalonada, conforme a capacidade de atendimento de cada agência, já que é preciso que o local esteja adaptado de acordo com as normas sanitárias para conter a disseminação do coronavírus.

O retorno dos serviços presenciais faz parte do plano de reabertura das agências da Previdência, fechadas para o público desde março de 2020, início da pandemia de Covid-19 no Brasil. O funcionamento voltou em setembro do mesmo ano, mas de forma limitada e assim permanece até o momento.

Os segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) poderão voltar a pedir aposentadoria, pensão e demais benefícios de forma presencial nas agências do instituto em breve. O agendamento do atendimento começará a partir de 14 de março.

Atendimento sem hora marcada será exceção

De acordo com o INSS, o atendimento sem hora marcada será destinado aos casos excepcionais em que o segurado não tenha acesso à internet ou telefone. "Como preveem as normas, ele vai poder procurar as agências físicas para realizar agendamento ou esclarecimento de dúvidas", diz nota do instituto.

As unidades que vão conseguir prestar este tipo de atendimento dentro das normas de segurança, higiene e distanciamento serão definidas somente após o dia 30 de março. Com isso, o atendimento presencial com demanda espontânea deve começar depois dessa data, mas . Para ser atendido em uma agência sem agendamento, o segurado deverá apresentar um documento de identificação com foto, para quem tem a partir de 16 anos. No caso dos cidadãos com menos de 16 anos, a certidão de nascimento serve.

Quem tiver apenas o documento eletrônico, como RG ou CNH, pode apresentá-lo. A portaria informa que ele tem a mesma validade de um documento físico. Representantes legais e procuradores também deverão ser identificados.

Haverá triagem para o acesso à agência da Previdência. Além disso, serão distribuídas senhas. O atendimento prioritário a idosos deve ser respeitado, assegurando direito à prioridade especial a quem tem a partir de 80 anos.

O cidadão que tiver atendimento agendado também precisará gerar uma senha no dia marcado. Haverá tolerância máxima de 15 minutos de atraso para a emissão de senha de serviços agendados, respeitando o horário de funcionamento das agências. O prazo pode ser maior, dependendo da decisão do gestor do local.

As agências da Previdência Social foram fechadas no fim de março de 2020, com o avanço da pandemia de coronavírus no país. Todos os atendimentos foram interrompidos, incluindo a perícia médica, que passou a ser feita de forma indireta, com a apresentação de documentos pelo Meu INSS para quem precisava de auxílio-doença.

Em outubro de 2020, o atendimento presencial voltou às agências, mas apenas para alguns serviços, como a perícia médica e a entrega de documentos complementares para a aposentadoria.