Oportunidades em todas as querências

O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) é um dos participantes do Fórum de Aprendizagem Profissional da Serra Gaúcha, que está acontecendo em Caxias do Sul durante a Festa da Uva, e se estende até o dia 6 de março.

É um importante espaço de compartilhamento de experiências no mercado de trabalho, que mostra o valor das ações desenvolvidas nas regiões para a inserção qualificada no mercado de trabalho.

Esta mobilização está alinhada à preocupação da instituição de contribuir para o desenvolvimento das diferentes regiões do Estado e acompanhar de perto as demandas de empresas, estudantes e instituições de ensino. O CIEE-RS faz questão de marcar presença, com unidades próprias, nos principais polos econômicos e educacionais do território gaúcho.

Hoje, a instituição está organizada com uma Sede Administrativa em Porto Alegre e 76

unidades de atendimento, sendo 10 delas referências regionais. Esta capilaridade permite que se acolha os 497 municípios do Estado, levando serviços e atendimento de qualidade a todos os gaúchos.

A ampla presença territorial é importante para que o CIEE-RS compreenda e atenda as especificidades de cada região. Em cidades como São Leopoldo, Novo Hamburgo e Caxias do Sul, por exemplo, é natural que haja uma demanda maior por estagiários e aprendizes em indústrias, devido ao perfil econômico local.

Já em Porto Alegre, Santa Maria, Lajeado e Pelotas, o comércio e os serviços têm importante peso para a Economia, o que leva a maior procura por talentos em redes de varejos e escritórios corporativos. Em cidades com forte vocação para o agronegócio, como Passo Fundo, Santo ngelo e Santana do Livramento, costuma haver mais oportunidades aos jovens em agroindústrias.

Esta mescla de experiências em cidades em diferentes regiões é fundamental para que o CIEE-RS mantenha a excelência do seu serviço e responda com rapidez às tendências de mercado. Também contribui para que a instituição crie vínculos transformadores com as comunidades locais, valorizando sua cultura.

