Na era do big data, em que as informações têm um fluxo constante e massivo, é fácil acreditar que nossas previsões para o futuro estão melhores do que nunca. No entanto, como mostra o especialista em riscos Gerd Gigerenzer em "Preparado para o risco: como tomar boas decisões", a verdade é que, no mundo real, muitas vezes alcançamos melhores resultados quando usamos regras simples. Gigerenzer revela que a maioria de nós interpreta as estatísticas de maneira equivocada com muito mais frequência do que se imagina, o que contribui não apenas para a disseminação da desinformação como também para a incidência de erros que podem nos trazer graves consequências. Contudo, há esperança. Qualquer um pode aprender a fazer melhores escolhas sem precisar consultar um especialista ou um supercomputador. Com dados consistentes, o autor critica a realização de alguns tipos de exames médicos, fala sobre saúde de uma forma mais generalizada e principalmente critica o senso de risco que possuímos. Das más interpretações de informações sobre medicamentos feitas por médicos às distorções que fazemos nos cálculos de probabilidades de novas ocorrências de eventos raros de forte impacto. O autor faz também uma proposta de uso de heurísticas para rápida tomada de decisão em situações variadas que envolvem alta complexidade e grande incerteza. Preparado para o risco: como tomar boas decisões; Gerd Gigerenzer; Editora Portfolio-Penguin; 368 páginas; R$ 99,90; disponível em versão digital

Gestão

Em "Vencendo com propósito", Fred Reichheld apresenta uma evolução do Net Promoter System (NPS) ao demonstrar que o principal propósito de uma empresa deve ser enriquecer a vida de seus clientes. Quando os clientes sentem que são amados, eles voltam para comprar mais e trazem os amigos, gerando o que o autor classifica como bons lucros. Poucos conceitos de gestão foram tão amplamente disseminados quanto o Net Promoter System (NPS). Desde sua concepção, quase duas décadas atrás, o NPS foi adotado por milhares de empresas ao redor do mundo - desde potências industriais como a Mercedes-Benz e a Cummins, gigantes da tecnologia como a Apple e a Amazon. Este é o NPS 3.0, que dá uma nova roupagem à milenar Regra de Ouro - trate os clientes como você gostaria de ser tratado - e a coloca no centro do sucesso continuado de uma empresa. Mas não é fácil vencer com propósito. Neste livro, o autor explica porque muitos adotantes do NPS só conseguem atingir uma pequena fração de todo o potencial do sistema e aponta os mais recentes conceitos e as melhores práticas para aplicar o NPS da maneira certa. Além disso, ele apresenta a Taxa de Crescimento Conquistado - a primeira medida contábil complementar e confiável capaz de realmente alavancar o poder do NPS - e traz casos de sucesso de diversos setores para mostrar como empresas com NPS alto entregam retornos melhores aos acionistas. Vencendo com propósito; Fred Reichheld; Editora Benvirá; 336 páginas; R$ 59,90; disponível em versão digital.

Engenharia

