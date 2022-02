Negócios bilionários movimentam indústria de games

Experiências imersivas em realidade virtual e o potencial financeiro a ser explorado com o desenvolvimento do metaverso têm gerado um forte aumento no interesse e nos investimentos por parte de grandes empresas e investidores no setor de jogos eletrônicos.

No Brasil, existem alternativas que oferecem ao investidor a possibilidade de deixar de ocupar a posição apenas de um jogador de games tradicionais, para passar também a poder investir em alguns dos nomes mais promissores da nova economia digital.

Embora as ações de tecnologia de um modo geral venham sob intensa volatilidade, na esteira da perspectiva de alta dos juros nos Estados Unidos, especialistas argumentam que o setor começou o ano com anúncios importantes, que evidenciam o tamanho do interesse pelas empresas de jogos eletrônicos neste momento.

A operação mais emblemática até aqui ocorreu no dia 18 de janeiro, quando veio a público a aquisição da Activision Blizzard, desenvolvedora de jogos como Call of Duty e Candy Crush, avaliada em cerca de US$ 75 bilhões pela Microsoft, ou algo como R$ 390 bilhões. Foi a maior transação já realizada pela companhia de tecnologia fundada por Bill Gates.

Algumas semanas antes, entre meados de outubro e novembro, o megainvestidor norte-americano Warren Buffett havia feito um aporte de aproximadamente US$ 975 milhões (R$ 5 bilhões) nas ações da desenvolvedora de jogos. Buffett, amigo de longa data de Bill Gates, afirmou que não tinha conhecimento do interesse da Microsoft ao fazer o investimento na Activision.

O anúncio bombástico da compra realizada pela Microsoft se deu apenas poucos dias depois de a Take-Two, responsável pelo controverso GTA (Grand Theft Auto), ter celebrado um acordo de US$ 12,7 bilhões (R$ 66 bilhões) para levar a Zynga, criadora do FarmVille. Para fechar o mês de janeiro, no dia 31, foi a vez de o conglomerado asiático Sony adquirir a Bungie, desenvolvedora da franquia Halo, por US$ 3,6 bilhões (R$ 18,7 bilhões).

Uma das principais alternativas para o investidor de varejo interessado em acessar o aquecido mercado global de jogos eletrônicos hoje se dá por meio dos BDRs (Brazilian Depositary Receipts), diz Rodrigo Knudsen, gestor da Vitreo.

Os BDRs, explica o gestor, são ativos financeiros negociados na Bolsa brasileira, a B3, que correspondem a ações de empresas estrangeiras cotadas originalmente em Bolsas internacionais. Activision Blizzard, Electronic Arts, Take-Two, Roblox e Zynga são algumas das principais desenvolvedoras de jogos eletrônicos em escala global com BDRs disponíveis para negociação na Bolsa local.

Knudsen acrescenta que também é possível encontrar na B3 os BDRs da Microsoft e da Sony, responsáveis pela venda dos aparelhos Xbox e PlayStation. Com os anúncios recentes, diz o gestor, há uma importante sinalização sobre o potencial do segmento de desenvolvimento do entretenimento virtual. "Ao investir nos BDRs, o investidor estará sujeito tanto às oscilações dos papéis da empresa escolhida, como também do dólar frente ao real", assinala.

O investimento mínimo, contudo, ainda é alto. Os BDRs da Sony eram negociados a R$ 537,36 na semana passada, enquanto os da Activision Blizzard custavam R$ 417,32 a unidade. Entre os BDRs de games com preço mais acessível, os da Zynga eram cotados a R$ 45,45 e os da Roblox saíam por R$ 25,38.

Ao investir nesses ativos, o investidor paga uma taxa de corretagem que varia entre as plataformas de investimento, a depender do volume transacionado, e à B3.

Já se o investidor preferir, ou não tiver tempo de se dedicar ao assunto, outra opção é delegar a um gestor profissional a seleção das melhores oportunidades dentro do universo dos jogos eletrônicos.