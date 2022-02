Ativismo

Aprendemos a acreditar que, no trabalho, ser feliz e ganhar dinheiro são coisas opostas, e que o caminho rumo ao sucesso é individual. Como se tivéssemos que escolher entre ser um grande líder, ser feliz ou se preocupar com o outro. Os três juntos, não dá. Dessa premissa, João Paulo Pacifico, frustrado com o clima hostil e tóxico das empresas que conheceu, decidiu provar em "Seja líder como o mundo precisa: Impacte as pessoas, os negócios e o planeta" que é possível conciliar um ambiente de trabalho leve e agradável, felicidade, impacto socioambiental positivo e ainda um bom retorno financeiro.

O autor é CEO ativista do Grupo Gaia, empresa do mercado financeiro que já movimentou mais de R$ 20 bilhões e é certificada com o selo Empresa B, que atesta seu comprometimento com a sociedade e o meio ambiente. Sempre conciliando lucro e propósi­to, o Grupo Gaia deu origem a diver­sos projetos de alto impacto social, financiando cooperativas ligadas ao MST, reformas de casas em comunida­des, apoio a alunos e professores da rede pública etc., e também fazendo negócios com grandes empresas. João ainda é conselheiro de empre­sas e ONGs, como o Greenpeace Bra­sil, é Top Voice no LinkedIn, com mais de 460 mil seguidores, e palestrante.

De sua vivência nasceu este livro, que pretende despertar no leitor o desejo de fazer diferente.

Seja líder como o mundo precisa: Impacte as pessoas, os negócios e o planeta; João Paulo Pacifico; Editora Harper Collins; 336 páginas; R$ 49,90; disponível em digital.