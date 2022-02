ABF Developments projeta ano recorde impulsionado por projeto no 4o Distrito

Entusiasta da inovação urbana, a ABF Developments se prepara para ter em 2022 o melhor ano de sua história, segundo conta Eduardo Fonseca, CEO da empresa. Fundada em 2007, inicialmente tinha como foco investir no mercado imobiliário como terrenista, em parceria com outras incorporadoras. A partir de 2019, começou a incorporar projetos autorais, a começar pelo bairro Três Figueiras, onde se localiza a sua sede, mas já está expandindo seu alcance para outras regiões de Porto Alegre. Um desses locais é o Quarto Distrito, bairro que vem se desenvolvendo cada vez mais nos últimos anos, e que agora também receberá o maior projeto que a ABF Developments já realizou até hoje, o 4D Complex House. Cheio de referências internacionais, o empreendimento está alinhado aos principais conceitos e tendências atuais do urbanismo no mundo, e promete acelerar ainda mais o progresso da região. "O 4o Distrito tem que se desenvolver respeitando o seu passado, que é a sua história industrial, mas mirando no futuro e se adequando às novas tendências globais", projeta Eduardo Fonseca.

Empresas&Negócios - Como a empresa lidou com o impacto da pandemia em suas atividades?

Eduardo Fonseca - No primeiro momento foi bem impactante, porque teve uma paralisação total por uns 90 dias. Depois, com a valorização da moradia, a casa de cada um começou a ter um papel ainda mais importante para as famílias, porque as pessoas começaram a ficar mais em casa, e a trabalhar de casa. Assim, o mercado imobiliário foi um dos primeiros a ter uma recuperação, e isso se refletiu em um bom resultado de vendas que tivemos ainda no segundo semestre de 2020. Em 2021 o mercado continuou aquecido, principalmente no primeiro semestre, em razão de um cenário mais favorável da economia do Brasil. Agora esse cenário piorou um pouco em razão da questão econômica, com a previsão de um crescimento mais baixo para esse ano e com a alta da taxa de juros, mas o mercado continua aquecido, e estamos projetando um ano de recordes para a empresa em 2022.

E&N - Quais são os principais diferenciais do 4D Complex House, e o que o projeto agregará ao desenvolvimento do 4o Distrito e da cidade como um todo?

Fonseca - Estamos trabalhando há quase 10 anos nesse projeto. Sempre entendemos o 4o Distrito como uma região muito nobre, ficando entre o Moinhos de Vento, o Centro, o aeroporto e o Guaíba. Estrategicamente, é a melhor localização de Porto Alegre. Um aspecto central do projeto é a conexão com o espaço público, olhando para a questão da sustentabilidade, da caminhabilidade, dos modais de transporte e do uso da bicicleta em detrimento do carro. Criamos a ideia de fazer um boulevard, aprovado pela prefeitura, que ligará o 4o Distrito ao Moinhos de Vento, com um parque linear inspirado no highline da cidade de Nova York, mas no chão. Além disso, o projeto do empreendimento se destaca pelo design. O prédio vai ser escalonado, com terraços mirando o pôr do sol do Guaíba. Embaixo terá um Food Beer Hall, com espaço de gastronomia e cerveja. Vamos ter também praças, bicicletário, pet care, lojas, espaço para coworking, mercado e outros recursos para os moradores e para o público. As unidades têm de 17 a 50 metros quadrados, sendo 440 ao total. Já tivemos 250 unidades vendidas em menos de 30 dias.

E&N - Qual é a importância das referências internacionais presentes no projeto?

Fonseca - Fiquei três anos em Barcelona, e fomos também a várias metrópoles na Europa para ver o que o mercado urbanístico internacional vem apresentando de novidades e aplicar à nossa realidade. Temos referências internacionais de arquitetura e urbanismo, como o Jan Gehl, e visitamos cidades como Copenhagen, Oslo e Londres. Muitas das tendências que estamos aplicando aqui, como o favorecimento às bicicletas, a melhor integração com o espaço público, nos inspiramos nessas referências. É muito importante ter esse intercâmbio e trazer para nossa cidade essas ideias. Temos que preservar e valorizar as coisas locais, como a energia industrial do Quarto Distrito, e procurar trazer novidades que possam agregar ainda mais para o desenvolvimento da região.

E&N - Como a sustentabilidade aparece no 4D Complex House?

Fonseca - De início, o boulevard já é uma novidade nesse aspecto, tirando espaço dos carros para favorecer os pedestres. A nossa intenção é que a rua fique fechada a carros no fim de semana, virando um parque. Isso é pensar o espaço público de forma diferente, a prioridade não é mais o carro, é o uso das pessoas, e assim tu humanizas a rua. A proposta é trazer uma revolução para a cidade, estimulando as pessoas a andar a pé, de bicicleta, e assim contribuir tanto para a sua saúde quanto para a saúde da cidade e do planeta. Os parques e praças também são pensados para aumentar a vegetação do bairro, já que ali ainda é uma região meio árida. O Quarto Distrito tem que se desenvolver respeitando o seu passado, que é a sua história industrial, mas mirando no futuro e se adequando às novas tendências globais.

E&N - Quais são os outros planos da empresa para 2022?

Fonseca - Além deste projeto no Quarto Distrito, temos mais três empreendimentos para lançar em 2022. O Primeiro é o Magno Moinhos de Vento, similar ao produto que já lançamos no bairro Três Figueiras, mas agregando algumas inovações e evoluções. Vai ser na Rua Gonçalo de Carvalho e será lançado em maio, com o VGV de R$ 75 milhões. Depois lançaremos um projeto próximo ao Shopping Iguatemi, na Rua Barbosa Gonçalves, com apartamentos compactos, especialmente para os jovens daquela região, que voltou a crescer bastante. O VGV é de R$ 65 milhões. Ainda temos um outro projeto, de alto padrão, na Rua Alfa, no bairro Três Figueiras, com apartamentos com uma metragem maior, e com o VGV de R$ 60 milhões.

E&N - Como você avalia o momento atual do mercado imobiliário em Porto Alegre?

Fonseca - Porto Alegre está tendo uma mudança importante, desenvolvendo regiões novas, como o Quarto Distrito, e também resgatando antigas regiões, como o Centro Histórico, que está sendo revitalizado pela prefeitura, dialogando com o sucesso da nova orla e do Cais Embarcadero. Isso cria novas tipologias de produtos imobiliários e contribui para atrair cada vez mais pessoas para viver na cidade. Esses novos projetos imobiliários ajudam a moldar a cidade em direção ao futuro, com cidades compactas e sustentáveis. Os mercados tradicionais continuam fortes, como Bela Vista, Petrópolis, Moinhos de Vento, mas hoje também há novos contextos de negócios acontecendo, além da criação desses novos produtos imobiliários, que trazem mais opções de moradia à população.