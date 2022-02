Parcerias para qualificar atendimento

Sempre em busca de qualificar seus serviços e a qualidade das entregas para estagiários, aprendizes, empresas e instituições de ensino, o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) está iniciando um projeto para ampliar a experiência e a contribuição dos jovens no mercado de trabalho.

O trabalho inicia via parceria com a Fundacred, que atua no setor de crédito educacional. Referência em seu segmento, trata-se de uma empresa que alia tradição com a busca por novidades. CIEE-RS e Fundacred, somados, têm mais de um século de experiência, o que as credita a analisarem o passado e projetarem o futuro. O trabalho terá o suporte da agência de marketing Brivia, uma empresa que atua globalmente em um setor de criação, no qual a inovação é a palavra de ordem.

A proposta é identificar soluções mais modernas de desenvolvimento pessoal e profissional dentro dos estágios e do Programa de Aprendizagem. Também analisar técnicas e ferramentas para incentivar a inserção dos jovens no mercado, multiplicando o retorno que trazem às empresas. É um processo encorajado pela inovação e a transformação digital, cada vez mais presentes no dia a dia das organizações.

A proposta é identificar soluções mais modernas de desenvolvimento pessoal e profissional dentro dos estágios e do Programa de Aprendizagem

Será feito um trabalho para revisar a jornada do estudante de ponta a ponta. Para isso, serão estudadas as expectativas das empresas, as tendências em gestão de pessoas nas organizações e o perfil das entregas dos jovens. A expectativa é que se melhore a experiência de todos junto ao CIEE-RS e que se traga novas modalidades de serviços e técnicas de acompanhamento dos estudantes. A ideia é que as conclusões a serem alcançadas possam se refletir sobre toda a cadeia – estudantes, pais, instituições de ensino e empresas.

Com olhares distintos, mas em busca do mesmo propósito, ficará mais clara a tendência do mercado de trabalho e se poderá reforçar as oportunidades aos nossos jovens.