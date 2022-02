Grupo Bonja Viva faz campanha contra a fome

Buscando repetir o sucesso da primeira campanha, o Coletivo Bonja Viva retorna com a segunda edição da ação Bonja Viva Contra a Fome. No ano passado, com uma ampla mobilização coletiva, em menos de dois meses, o projeto conseguiu mais de 400 doadores e arrecadou, no final, aproximadamente R$ 100 mil. O valor se transformou em cartões de alimentação no valor de R$ 100 e que beneficiaram quase 2 mil famílias do bairro Bom Jesus, em Porto Alegre. Nesta edição, todo valor arrecadado será dobrado pelo Instituto Lojas Renner.

Em 2019, organizações sociais, empresas locais e líderes comunitários do bairro Bom Jesus se uniram para fundar o Coletivo Bonja Viva com o objetivo de desenvolver socialmente a comunidade, formar novos líderes e transformar espaços. A história e os projetos de transformação comunitária estavam indo bem, contudo, a pandemia da Covid-19 atingiu em cheio os mais pobres e vulneráveis. Dessa forma, o coletivo entendeu que a melhor maneira de atuar socialmente era garantindo o direito básico à alimentação dos moradores. "Durante esses dois últimos anos, o Coletivo Bonja Viva lutou contra a fome e, nesse sentido, contra a pandemia também" expressa Henrique Medeiros, líder comunitário e diretor do Centro de Educação Ambiental Bom Jesus.

A comunidade do Bom Jesus, segundo dados do IBGE, possui mais de 40 mil habitantes e já teve os piores índices de vulnerabilidade social do Brasil na década de 1990 e início dos anos 2000. Somente no bairro existem mais de 10 mil famílias em situação de extrema pobreza, necessitando de apoio assistencial. Em 2020, o Instituto Lojas Renner realizou a doação de mais de 4,2 mil cestas básicas e mais de 4,2 mil kits de higiene, colaborando diretamente com 1,4 mil famílias da periferia de Porto Alegre.

A campanha Bonja Viva Contra a Fome ocorre até o dia 22 de fevereiro. É possível doar para a ação através do site www.bonjaviva.org. O objetivo, nessa segunda edição, será atingir 962 famílias da Bom Jesus.