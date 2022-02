Em "Negócio escalável: como transformar sua ideia em uma startup bem-sucedida", Oséias Gomes, empreendedor de sucesso e referência no mercado, apresenta as possíveis causas que derrubam um empreendimento, ensina aos jovens empresários como evitá-las e mostra como alcançar o sucesso, estruturando a startup de fora para dentro, considerando as peculiaridades do mercado. Além disso, ele discute as dificuldades cotidianas e os desafios da imprevisibilidade da vida e dá saídas para o gestor conseguir manter a empresa emergente. Para o autor, ao criar uma empresa, o empreendedor sonha com a durabilidade e o sucesso financeiro do negócio. Porém, as dificuldades e os obstáculos, muitas vezes, fazem com que ele desista da escalada no meio do caminho. Segundo pesquisas, apenas 55% das startups continuam em pleno funcionamento após três anos do início do negócio. Como, então, recuperá-las ou já as criar para a longevidade? Nesta obra, Gomes dá dicas sobre como criar uma startup duradoura e expandir seu negócio. Ademais, o autor apresenta atitudes que derrubam o empreendimento e como superá-las, e como manter seu negócio atualizado, sobrevivendo às dificuldades cotidianas e imprevisíveis. Nas palavras dele: "Empreender, sem dúvida, é um grande desafio, mas é preciso muito mais do que disposição para fazer um empreendimento dar certo. Negócio escalável: como transformar sua ideia em uma startup bem-sucedida; Oséias Gomes, Editora Gente; Pré-venda; R$ 34,90; disponível em versão digital

Com inovadora abordagem, o economista e professor Mário Theodoro demonstra a centralidade da questão racial na construção e desenvolvimento da sociedade brasileira. No livro "A Sociedade Desigual", ele explica de que modo o racismo funcionou e segue funcionando como motor e elemento organizador da desigualdade no Brasil. Em suas diversas formas e manifestações, a violência opera como avalista da manutenção das desigualdades, na relação complementar entre a ação da polícia e da Justiça, nas condições de moradia, transporte público, sistemas de saúde e de educação e na precarização do trabalho. Em cada uma delas, o elemento racial é o fator explicativo, e esse conjunto de violências sustenta e preserva a sociedade desigual, impedindo mudanças estruturais significativas. Mário Theodoro aponta também a incapacidade dos estudiosos e das principais teorias econômicas de produzir até hoje um modelo de estudo que leve em conta - em um país de maioria negra - a preponderância do racismo na desigualdade da sociedade brasileira, e, como escreve o autor, "o racismo mata, prende, exclui, limita, enlouquece". Para ele, a grande força de transformação virá justamente do segmento mais afetado pela desigualdade: a população negra. O estudo mais abrangente sobre o papel determinante do racismo na desigualdade brasileira, por um dos mais importantes economistas negros em atividade. A sociedade desigual; Mário Theodoro; Editora Zahar; 448 páginas; R$79,90; disponível em versão digital.

