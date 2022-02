Mais assertividade na seleção de candidatos

Escolher o candidato certo para vagas na empresa é um desafio que tem impactos importantes na produtividade e no clima organizacional. Quando o contratado está alinhado ao perfil da vaga e aos valores da empresa, os períodos de adaptação e de aprendizado se aceleram, e o time logo já pode contar com o reforço do novo integrante.

Esta é uma das expertises do CIEE-RS, que há cinco décadas seleciona estudantes para atuarem em empresas. Com a adoção do formato online para todas as etapas de recrutamento e seleção, é possível afirmar que há ganhos relevantes para todos os envolvidos no processo. Do ponto de vista dos candidatos, há a otimização do tempo de deslocamento e de custos, especialmente porque costumam participar de mais de um processo seletivo simultaneamente. Para as empresas, também há ganho de tempo porque as agendas ficam mais flexíveis, reduzindo o período de contratação e de disponibilidade da vaga.

“O ganho mais importante com o processo de recrutamento e seleção online sem dúvida é a assertividade no processo. Como conseguimos acompanhar as etapas e participar das entrevistas, podemos fazer uma avaliação mais direcionada para o que a empresa precisa”, ressalta a coordenadora da Central de Relacionamento com o Cliente, Andressa Rech.

Ela explica que as empresas podem optar pelo processo totalmente online ou híbrido (com algumas etapas sendo realizadas presencialmente). A seleção de forma digital tem início com a análise de currículos, e segue com um convite para os candidatos selecionados participarem de entrevista ou dinâmicas de grupo de forma remota.

Neste formato, são aplicadas as mesmas perguntas de uma entrevista presencial e avaliadas habilidades como articulação, negociação e capacidade de improviso. Com a participação da equipe do CIEE-RS e da empresa, são observados pontos comportamentais, de relacionamento, de comunicação e de conhecimento. “Ao participar conosco desta etapa do processo, a empresa já consegue conhecer os candidatos que estão no mercado e o nível de conhecimento”, afirma Andressa.

Quatro dicas para quem irá selecionar o candidato em entrevista online:

O entrevistador deve ligar a câmera para que o candidato possa conhecer quem está entrevistando e se sentir mais próximo.

Faça perguntas abertas, que deixem o candidato à vontade para relatar suas vivências.

Confira se a conexão está estável e se o ambiente tem pouco ruído. Concentre sua atenção para que se crie uma conexão entre entrevistador e candidato.

Aproveite o momento para falar sobre os valores da empresa e confirmar se coincidem com o perfil do candidato e com o que ele está buscando.

