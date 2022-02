Em "Manotopia", a jornalista da Bloomberg Television Emily Chang revela que, para as mulheres da tecnologia, o Vale do Silício não é uma terra de fantasia onde milhões de dólares crescem em árvores. É uma "manotopia", na qual os homens dão todas as cartas e ditas todas as regras. Em desvantagem numérica, as mulheres enfrentam locais de trabalho tóxicos, repletos de discriminação e assédio sexual.

Nesta livro, a autora mostra como o Vale do Silício se tornou extremamente sexista, apesar de seus ideais utópicos, porque a "cultura dos manos" persevera apesar de décadas de empresas reividicando moralidade e como as mulheres estão começando a se expressar e a lutar. Baseando-se em sua grande rede de contatos no Vale do Silício, Chang abre as portas de empresas de capital de risco dominadas por homens como Kleiner Perkins Caufield & Byers da discriminação de gênero de Ellen Pao; e da Sequoia Capital, onde um parceiro outrora famoso disse que não "diminuiriam seus padrões" apenas para contratar mulheres. A obra ainda tem entrevistas com Sheryl Sandberg, COO do Facebook, Susan Wojcicki, CEO do YouTube, e Marissa Mayer, ex-CEO do Yahoo!. E Chang mostra como mulheres como a ex-engenheira da Uber Susan J. Fowler, a empreendedora Niniane Wang e a desenvolvedora de jogos Brianna Wu arriscaram suas carreiras, e até suas vidas, para abrir caminho para outras mulheres.

Manotopia: Como o Vale do Silício tornou-se um clubinho machista; Emily Chang; Editora Alta Books; 320 páginas; R$ 60,00; disponível em versão digital