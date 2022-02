LBV busca apoio para auxiliar crianças

Fundada em 1950, no Dia da Paz e da Confraternização Universal (1º de Janeiro), no Rio de Janeiro, a Legião da Boa Vontade (LBV) atua em dezenas de cidades brasileiras, promovendo educação e assistência social. A entidade beneficente, sem fins lucrativos, está presente no Rio Grande do Sul desde 1952. No Estado, ela mantém três Centros Comunitários de Assistência Social nos municípios de Glorinha, Pelotas e Porto Alegre, os quais atendem 500 crianças e adolescentes oriundos de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Para o início do ano letivo, a entidade está com a campanha de arrecadação "LBV - Educação: Futuro no Presente!" que visa entregar kits de material pedagógico para crianças, adolescentes e jovens atendidos pela Instituição e também por organizações parceiras. "Ao apoiar as famílias ajudando-as a minimizar os custos no orçamento, a LBV ajuda a combater a pobreza e com o material pedagógico incentiva os atendidos a continuar os estudos", explica Ana Paula Campos, Gestora Regional da LBV no Rio Grande do Sul. No Estado, serão entregues 702 kits de material pedagógico.

A entrega dos kits deve ocorrer entre fevereiro e março, e eles são compostos por cadernos, lápis, borracha, estojo, mochila, lápis, cola entre outros itens que são fundamentais para os estudos. Além disso, ainda nesse período do ano, a LBV doa conjuntos completos de uniformes aos que participam. Para fazer uma doação para a campanha basta acessar o site www.lbv.org.br ou fazer um Pix solidário no email: [email protected]

Além do trabalho diário nas três unidades socioassistenciais, ao longo do ano, a LBV promove várias campanhas de mobilização social e emergenciais que beneficiam crianças e adolescentes por meio da entrega de material pedagógico e uniformes; e famílias com cestas de alimentos, itens de higiene e limpeza entre outras doações. A Instituição também atende idosos e gestantes em seus serviços e programas, e ainda opera por meio de entidades parceiras alcançando outros municípios gaúchos.

A bandeira em formato de coração, de cor azul marinha, carrega o Novo Mandamento de Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista: "Amai-vos como Eu vos amei" (Evangelho, segundo João, 13:34 e 35). Para eles, o amor do Divino Mestre inspira fraternidade, solidariedade, respeito mútuo e outros valores positivos, pilares da instituição. Todas ações da LBV são firmadas no espírito de cooperação e pautam-se pelo sentimento espontâneo de Amor ao próximo, tendo como olhar especial a família e a participação efetiva dela na sociedade.

A pandemia, para a Legião da Boa Vontade, foi um grande desafio, mas eles não deixaram em nenhum momento de atender os usuários de seus serviços e programas. "Mantivemos entrega de benefícios como cestas de alimentos e kits de higiene e limpeza, cestas verdes entre outras doações todos os meses para que as famílias pudessem sobreviver e se prevenir da Covid-19", conta Ana Paula Campos.