Uma chance, uma nova história

O rumo da vida das pessoas muitas vezes está ligado a uma iniciativa, uma atenção a mais, uma oportunidade profissional. Atento e comprometido com jovens e adolescentes, o CIEE-RS trabalha com afinco junto aos seus parceiros a fim de indicar caminhos mais sólidos para o futuro. Projetos sociais são fundamentais neste sentido, tendo como meta construir histórias de sucesso por meio de oportunidades de capacitação profissional. Confira alguns destes projetos executados pelo CIEE-RS em 2021:

Programa de Oportunidades e Direitos - POD Socioeducativo

É um programa do Estado do Rio Grande do Sul vinculado à Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo. Atua no acesso aos direitos de adolescentes e jovens egressos da Fundação de Atendimento Socioeducativo (FASE), promovendo oportunidades de reinserção social e escolar, além de estimular o ingresso na profissionalização. Foram atendidos 1.888 jovens em todo Estado, no período de 2018 a 2021.

Centro da Juventude de Alvorada

Também vinculado à Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, em parceria com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), tem a gestão do CIEE-RS desde o início de 2021. É um espaço de convivência, aprendizagem e desenvolvimento. As metodologias são voltadas para a qualificação profissional, combate à evasão escolar, protagonismo e liderança juvenil. Para participar das atividades, os jovens precisam ter entre 15 a 24 anos. Já foram beneficiados 608 jovens do município de Alvorada.

Projeto Reintegrar

O Reintegrar teve seu início no ano de 2012, a partir de uma parceria firmada com o Banrisul, apoiada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, pelo Governo do Estado e por meio da Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos, com o intuito de levar oportunidade de aprendizagem profissional aos adolescentes e jovens que estão em cumprimento de medida na Fundação de Atendimento Socioeducativo (FASE). Desde 2012, mais de 3.421 jovens já participaram do Programa de Aprendizagem Profissional. O ano de 2021 finalizou com cerca de 280 jovens ativos no programa.

Oficinas de Qualificação

As oficinas e palestras desenvolvidas pelo CIEE-RS acontecem na própria sede, em instituições de ensino, associações comunitárias, entidades parceiras tanto públicas quanto privadas, ou no formato digital, e são destinadas ao público em geral, acima de 14 anos. São estruturadas em três eixos temáticos: Cidadania e Fortalecimento de Vínculos; Mundo do Trabalho; e Geração de Renda e Mobilidade Social. No ano de 2021 foram 22.895 usuários beneficiados com as oficinas.

