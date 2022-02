Estratégias de comercialização para o agronegócio

O cenário atual do agronegócio brasileiro traz grandes desafios aos produtores para as próximas safras, principalmente considerando o período entre 2022 e 2023. Além do constante e típico monitoramento de aspectos relacionados ao campo (clima, tecnologias, práticas agrícolas, entre outros), fatores como volatilidade cambial, mercados internacionais de commodities e custos de produção têm colocado ainda mais complexidade à atividade agrícola. Em um ambiente em constante evolução, a gestão de risco e adoção de estratégias de comercialização se tornam cada vez mais necessárias para manter o crescimento sustentável do setor.

O cenário de volatilidade do câmbio e de commodities também tem se intensificado e, com isso, ferramentas de gestão financeira tendem a ganhar cada vez mais relevância, com o objetivo de proteger a margem da produção. Assim como o produtor utiliza ferramentas como, por exemplo, novas tecnologias de sementes, defensivos agrícolas de ponta e maquinários modernos para superar os desafios do campo, soluções em comercialização devem ganhar cada vez mais espaço nesse cotidiano na evolução da atividade agrícola.

Vale lembrar que a receita da atividade agrícola é formada pela produtividade e pelo preço. Sendo assim, da mesma forma que se mantém foco em ganhos de produtividade por meio do emprego de cada vez mais tecnologia e o que há de mais moderno no campo, a mesma atenção deve ser destinada à comercialização para otimizar receitas e margens.

Impacto dos preços dos insumos

Nos últimos anos, o produtor tem antecipado a compra de insumos. Isso significa que enquanto planta uma safra, a próxima já está sendo planejada, com foco na compra de insumos e na formação de custos. O ponto de atenção para a safra de 2022/2023 é o aumento significativo do p