Vidas em transformação

Poucas ações sociais no Brasil podem ser consideradas cases de sucesso como o Programa de Aprendizagem. Com décadas de maturidade e aperfeiçoamento, a ação já beneficiou milhões de jovens. A cada ano, 500 mil pessoas entre 14 e 18 anos obtém, graças à Aprendizagem, sua primeira oportunidade de ingressar no mercado de trabalho formal – e ainda recebem amparo financeiro para concluir os estudos.

De acordo com a Lei do Aprendiz (10.097/2000), as empresas de médio e grande portes devem contar com pelo menos 5% de aprendizes em seus quadros de colaboradores. Esta contratação é feita por meio de instituições sem fins lucrativos, que realizam a capacitação e o acompanhamento psicossocial dos aprendizes. Estas instituições, incluindo o CIEE-RS, disponibilizam equipes de instrutores capacitados que se utilizam de métodos de ensino adaptados ao mundo dos jovens. Alia-se com facilidade a teoria e a prática nas empresas, contribuindo para o desenvolvimento e o crescimento pessoal e profissional dos aprendizes.

Já consolidado e afirmado, o Programa se tornou a principal porta de entrada do público vulnerável de 14 a 18 anos no mercado formal. De forma estruturada, estes jovens se ambientam a um cenário corporativo, aprendem a trabalhar em grupo, geram renda para suas famílias e tomam conhecimento de tarefas como atendimento ao cliente, auxílio administrativo, organização de arquivos, trabalho com planilhas e sistemas, entre outras.

Todos os cursos ofertados pelo Programa de Aprendizagem são realizados de forma simultânea com a aprendizagem prática na empresa. As disciplinas específicas dos cursos são divididas em módulos relacionados com diversos temas.

Mais do que uma porta de entrada no mercado de trabalho, a Aprendizagem tem um forte apelo social, ao funcionar também como estratégia de prevenção de envolvimento com drogas e criminalidade. As vantagens – para os jovens e para a sociedade – são múltiplas. Em time que está ganhando, o melhor é não mexer.

